Biletul zilei pariuri fotbal 16 septembrie

Biletul zilei din fotbal de astăzi vine din etapa cu numărul 5 a primului campionat al Angliei, Premier League. Am ales să mizăm pe două partide interesante, anume Liverpool vs Burnley și Watford vs Manchester City.

Biletul Zilei Fotbal 16 septembrie

Este clar că cele două meciuri amintite ne oferă favorite certe, însă noi vom paria pe numărul de goluri. Analizând statisticile, dar și forma echipelor, credem că sunt șanse mari să vedem câte cel puțin trei goluri în fiecare dintre ele. Astfel, obținem un bilet cu o cotă de peste 2, formată din oferta agenției de pariuri online Betfair (Decizia nr. 1291/29.07.2016).

Pariază Biletul zilei din fotbal oferit de Pontul Zilei , unul dintre cele mai bune site-uri de ponturi pariuri fotbal din România.

In plus, la Betfair ai parte de: