Biletul zilei pariuri fotbal, 17 august. În vizor, trei meciuri.

Biletul zilei din fotbal este format cu două meciuri ce se vor disputa în Premier League și Liga 1 Betano. Am ales să mizăm pe Chelsea vs Everton și pe FCSB vs FC Botoșani, partide ce au loc de la orele 15:30, respectiv 21:00.

Biletul Zilei Fotbal 27 august – cota 2.13

Ambele dueluri ne oferă favorite certe, anume Chelsea și FCSB. Dacă londonezii nu au pierdut niciodata acasă cu adversara de azi, vicecampionii României sunt obligați la victorie după înfrângerea cu Sporting din play-off-ul Champions League. În cazul în care cele două se vor impune, vom bifa un bilet cu o cotă de peste 2. Acesta este propus spre a fi jucat la casa de pariuri online Fortuna (Decizia nr. 1560/25.08.2016).

