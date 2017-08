Biletul zilei pariuri fotbal 24 august. Trei meciuri din Liga Europa.

Biletul zilei din fotbal este format cu propuneri pentru meciurile: Videoton vs Partizan Belgrad, AEK Larnaca vs Viktoria Plzen și Maccabi Tel Aviv vs Rheindorf Altach. Acestea se vor desfășura în această seară, în cadrul manșei retur a play-off-ului Europa League.

Biletul Zilei Fotbal 24 august – 2.38

Toate cele trei partide de mai sus promit un spectacol fotbalistic bun, de aceea am ales să mizăm pe faptul că vom vedea în fiecare câte cel puțin două goluri. Cota biletului este de 2.38 și este formată din oferta agenției de pariuri online Unibet (Decizia nr. 1564/25.08.2016).

