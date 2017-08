Biletul zilei pariuri fotbal 28 august

Biletul zilei din fotbal este format cu două meciuri din Anglia, ce se desfășoară în Vanarama National League North și South. Mai exact, este vorba despre York City vs FC United of Manchester și Truro City vs Weston Super Mare.

Biletul Zilei Fotbal 28 august – cota 2.48

Vom paria pe faptul că se vor marca câte cel puțin trei goluri în meciurile notate mai sus, aceasta fiind și o caracteristică a celor două campionate. Biletul obținut are o cotă de 2.48, preluată din oferta casei de pariuri online Sportingbet (Decizia nr. 1558/25.08.2016).

