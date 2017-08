Biletul zilei pariuri fotbal, 30 august. Cu ochii pe liga a doua islandeză.

Biletul zilei din fotbal vine și el, precum Cota Zilei, din Inkasso-Deildin, al doilea eșalon al fotbalului din Islanda. Am ales să mizăm pe meciurile Selfoss vs Fylkir și IR Reykjavik vs HK Kopavogur, ce se vor desfășura azi în cadrul etapei cu numărul 19.

Biletul Zilei Fotbal 30 august – cota 2.60

Nu vom paria pe favoritele celor două meciuri amintite, ci pe numărul de goluri, care credem că va fi unul ridicat, aceasta fiind și o caracteristică a competiției. Astfel, dacă vom vedea câte cel puțin trei goluri în fiecare dintre partide, biletul zilei ne va oferi o cotă câștigătoare de 2.60. Acesta este propus spre a fi jucat la casa de pariuri online Fortuna (Decizia nr. 1560/25.08.2016).

