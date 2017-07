Biletul zilei din tenis este format cu dueluri ce se desfășoară în cadrul turneului WTA de la București. Am decis să mizăm pe favoritele din următoarele meciuri: Irina Begu vs Ivana Jorovic, Sevastova vs Cepelova și Alexandra Dulgheru vs Sesil Karatantcheva.

Biletul Zilei Tenis – 18 iulie – cota 2.28

Astfel, dacă pariem pe Irina Begu, Sevastova și Alexandra Dulgheru, obținem un bilet cu o cotă de 2.28. Acesta este propus spre a fi plasat la agenția de pariuri online Unibet (Decizia nr. 1564/25.08.2016).

