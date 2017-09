BK Pardubice – CSU Sibiu, tur preliminar din FIBA Europe Cup. Românii au pierdut acasă la un punct. Vor o calificare după meciul de miercuri

BK Pardubice – CSU Sibiu, tur preliminar din FIBA Europe Cup. După o înfrângere la limită, pe teren propriu, în prima manșă, românii speră la victorie și calificare în Cehia.

Jucătorii sibieni se bazează și pe suportul a peste 70 de fani, care au însoțit echipa în Pardubice.

După o înfrângere la limită a BC CSU Sibiu, scor 78-79, în partida disputată joia trecută, în Sala Transilvania, baschetbaliștii sibieni pleacă în Cehia extrem de motivați să își ia revanșa.

”Suntem foarte motivați și pregătiți să câștigăm și să mergem în al doilea tur. Pentru asta va trebui să muncim timp de 40 de minute. Am văzut că fanii ne vor susține în număr mare în meciul din deplasare în Pardubice și, ca de obicei, vor fi al șaselea jucător pentru noi. Sigur ne vor ajuta să câștigăm și ne dorim să le putem dedica această victorie”, a declarat baschetbalistul Mirel Dragoste.

“Ne-au lipsit mai multe puncte pentru că am ratat îngrozitor în primul meci. Să sperăm că jucatorii vor fi mai lipsiți de presiune și se vor concentra mai bine pe finalizare. Consider că am pregătit meciul suficient de bine să putem câștiga. Am fi putut câștiga și acasă, dar vom vedea în Cehia dacă suntem cu adevărat pregătiți și atât de puternici precum credem despre noi. Adversarii joacă destul de bine acasă, au experiență în Cupele Europene și vor încerca să valorifice avantajul pe care l-au luat, chiar dacă este de jumătate de coș”, a spus antrenorul BC CSU Sibiu, Dan Fleșeriu.