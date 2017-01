Atacantul Bogdan Stancu a fost prezentat oficial la Bursaspor, club cu care a semnat un contract pe doi ani şi jumătate. Românul este foarte fericit de alegerea făcută.

”Este o mare plăcere pentru mine să fiu aici. Bursaspor încearcă în fiecare sezon să ajunge între primele trei, patru echipe şi sper să ajut la îndeplinirea obiectivelor.

Am avut mai multe oferte, din Turcia şi din străinătate, dar am ales să vin la Bursaspor. Am stat ceva timp în afara fotbalului din cauza unei accidentări şi am o foame foarte mare de meciuri”, a declarat Stancu la prezentarea oficială.

Atacantul echipei Genclerbirligi, Bogdan Stancu, va evolua la formaţia Bursaspor, după ce cele două grupări au ajuns la un acord pentru transferul jucătorului român în vârstă de 29 de ani.

”Motanul” a jucat la Genclerbirligi din 2013.

În acest sezon, el a marcat două goluri în zece meciuri jucate în campionat. Echipa românului se află pe locul opt în clasamentul campionatului turc, cu 22 de puncte obţinute în 16 etape.

Bursaspor este clasată mai bine, pe poziţia a cincea, cu 27 de puncte.

Printre antrenorii săi au fost Ion Nunweiller (1990-1991), Gheorghe Hagi (2003-2004) și Christoph Daum (2013-2014). Printre jucătorii români care au îmbrăcat tricoul acestei formații s-au numărat Claudiu Vaișcovici, Mircea Rednic, Ionuț Lupescu, Daniel Pancu, Iulian Miu, Ionel Ganea, Giani Kiriță, Cornel Frăsineanu, Bogdan Vintilă.

Noua echipă a lui Stancu are în palmares un titlu de campioană a Turciei, în 2010.

