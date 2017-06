Bogdan Stancu s-a antrenat alături de tricolori. Tricoul cu numărul 10 purtat cândva de Hagi a ajuns de râs: îl poartă doar rezerve.

Tricolorii s-au pregătit în această dimineață la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia pentru partida de sâmbătă cu Polonia.

Pe teren s-a aflat și Bogdan Stancu, internaționalul de la Bursaspor care s-a alăturat lotului azi, după ce a jucat sâmbătă în ultima etapă a campionatului Turciei.

Selecționerul Christoph Daum a avut astfel la dispoziție formula completă de jucători pe care i-a convocat pentru meciurile cu Polonia (10 iunie, ora 21:45, Varșovia, preliminariile CM 2018) și Chile (13 iunie, ora 21:00, Cluj-Napoca, amical).

Bogdan Stancu s-a antrenat alături de tricolori. Grozav, noul decar

În mandatul lui Daum, numărul 10 a trecut pe la trei jucători. Maxim Rotariu și Budescu. Acum a ajuns la Grozav. „În ultimul timp, decarul a cam stat pe bancă la echipa nationala, însă, ce să zic, e un număr ca oricare altul”, a declarat Gheorghe Grozav la Dolce Sport.

Decarii lui Daum au stat mai mult pe bancă. Nu au fost niciodată titulari și doar unul dintre ei a jucat. Rotariu, în calitate de rezervă, contra Armeniei.

„Este un număr cu greutate la natională și nu numai. Și la echipa de club am purtat, în ultimul an, acelasi număr. Este o greutate in plus însa nu ma sperie”, a completat Grozav.

În 2010, tricoul cu numărul 10 ajunsese la George Florescu, alt „decar” controversat.