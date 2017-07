Bogdan Stelea, internat de urgență. Fostul portar al Generației de aur a făcut criză de spasmofilie la mare.

Prezent pe Litoral cu colegul și prietenul Gabi Balint pentru acțiuni de marketing ale unui brand de bere, Stelea avut două zile agitate weekendul ce tocmai s-a încheiat. Plimbări pe faleză cu motoarele, distracție alături de fani și apariții pe scenă la evenimente.

Potrivit Fanatik, Stelea (49 de ani) a făcut o criză de spasmofilie și a fost internat de urgență, duminică, la Spitalul Județean Constanța. Motocicleta i-a fost adusă în București, iar camaradul Gabi Balint a rămas să aibă grijă de fostul coleg. Din fericire, Stelea a fost repede readus la cea mai bună formă de medici.

Stelea, internat de urgență. ”Acum sunt OK”

”Acum sunt OK, mă aflu acasă. Am avut o cădere de calciu la sfârșitul săptămânii trecute, sau o criză de spasmofilie, ceva de genul ăsta. Am stat internat în spital doar o singură zi. Medicii mi-au făcut o vitaminizare și m-au pus repede pe picioare. Le mulțumesc pe această cale”, a declarat Bogdan Stelea, pentru pentru Fanatik.

Bogdan Stelea, 91 de selecții, a participat cu naționala României la CM 90, CM 94, Euro 96, CM 98, Euro 2000.

Ce este spasmofilia

Spasmofilia este un simptom caracterizat prin crampe musculare, spasme sau tremur. Aceste actiuni repetitive au loc atunci cand muschii se contracteza incontrolabil, conform sfatulmedicului.ro. Spasmofilia poate sa apara la orice muschi al corpului (de la cei ai fetei, detegelor, gabelor etc). Crampele musculare asociate cu spasmofilia pot fi de lunga durata si dureroase. O cauză frecventă de spasmofilie este nivelul foarte scăzut de calciu din organism. Termenul medical folosit pentru descrierea acestei situaţii este hipocalcemie. Exista cauze diverse care pot varia din punct de vedere al severitatii, mai scrie sursa citată.