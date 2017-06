Boldrin explică de ce s-a transferat la Kayserispor. Șumudică a adus și un jucător de la Anderlecht

Brazilianul Fernando Boldrin explică de ce s-a transferat la Kayserispor, în Turcia. Antrenorul român Marius Șumudică l-a adus pe portarul Silviu Lung jr, plus un jucător de la Anderlecht.

Fernando Boldrin a ales și el Turcia! FCSB și clubul, la care antrenează Șumudică, au ajuns la un acord pentru 1.200.000 de euro. Mijlocașul brazilian a mai fost pregătit de Șumudică la Concordia Chiajna și la Astra.

”Pentru mine a fost o veste foarte bună, am deja 28 de ani si e o oferta foarte buna financiar. Și pentru club a fost ofertă bună. Am jucat doi ani aici. Șumudică m-a adus în România și a fost un moment când impresarul meu mi-a zis că cei de la Kayserispor vor să mă ia acolo și am zis că, dacă voi avea oferta la fel ca ce de la PAOK Salonic, prefer sa merg acolo cu Șumi. Am mare incredre in el si vreau să lucrez cu el”, a declarat Boldrin, la Dolce Sport.