Bomba verii în Italia: Bonucci la AC Milan! Adversara Craiovei din turul 3 preliminar al Ligii Europa a anunțat, vineri seara, că a ajuns la un acord cu Juventus Torino pentru transferul stoperului de 30 de ani, sub rezerva încheierii medicale.

ACTUALIZARE 15 iulie, ora 15:15 / Sub titlul ”O poveste splendidă”, Bonucci, apreciat ca unul dintre cei mai buni apărători din lume, le-a mulţumit fanilor lui Juve după cei 7 ani petrecuţi la ”Bătrâna Doamnă” din Torino.

”Şapte sezoane au trecut. Şapte sezoane de victorii, de vise realizate, graţie unei maturităţi câştigate prin această legătură excepţională, această empatie cu Juventus”, a scris Bonucci, 30 ani, în scrisoarea de adio către fanii torinezi. „Am dat mereu totul, cu adevărat, până la capăt. Am primit, am dat, am învăţat. Şi ce văd azi, privind în urmă, este o splendidă poveste, demnă de a se încheia cu tot respectul şi afecţiune, fără a pune nimic în discuţie cu clubul, căpitanul, colegii şi fanii” a mai scris fundașul, care a distribuit apoi și pe facebook mesajul.



În cazul în care va trece examenul medical în următoarele zile, Leonadro Bonucci va semna un contract de cinci ani. Chiar dacă AC Milan va plăti 40 de milioane de euro în contul transferului, tifossi Juventusului l-au pus la zid pe Bonucci, pe care îl acuză de trădare.

#ACMilan reached an agreement with @juventusfc for the transfer of @bonucci_leo19, subject to medical completion ?? https://t.co/di5YXFILmS — AC Milan (@acmilan) July 14, 2017

Leonardo Bonucci a jucat șapte sezoane la Juventus Torino (2010-2017), perioadă în care a câștigat de șapte ori Scudetto, de patru ori Cupa Italiei și de trei ori Supercupa Italiei.

Bonucci are 70 de selecții și cinci goluri pentru Squadra-azzurra.

AC Milan a câștigat de șapte ori Cupa Campionilor Europeni sau Liga Campionilor (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 și 2007). În vitrina sa de trofee se mai află două Cupe ale Cupelor (1968 și 1973), cinci Supercupe ale Europei, trei Cupe Intercontinentale și un Mondial al cluburilor

Meciurile CSU Craiova – AC Milan din turul 3 preliminar al Europa League se vor disputa pe 27 iulie — turul, la Drobeta Turnu-Severin, și 3 august — returul, pe Giuseppe Meazza.

Echipa standard AC Milan 2017-2018