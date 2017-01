Bourceanu nu regretă despărțirea de Steaua: ”Nimic din ce făceam nu mai era bine!”. Alexandru Bourceanu, în vârstă de 31 de ani, a lăsat-o pe Steaua și s-a transferat în Rusia, la Arsenal Tula.

Bourceanu nu regretă despărțirea de Steaua, mai ales că randamentul său n-a mai fost nici pe departe cel din primul său mandat de jucător al „roș-albaștrilor” și de multe ori a fost și rezervă.

Bourceanu nu regretă despărțirea de Steaua: ”Nu am plecat ca să fug”

„Nu am plecat ca să fug de ceva, pur şi simplu a fost mai bine să plec. Nimic din ce făceam nu era bine. Sper să fie mai bine că am plecat. Toată lumea avea o chestie negativă. Nu am plecat din vina cuiva. Trebuia să merg mai departe.

Sper să ia Steaua campionatul. Nu ştiu în ce măsură voi merita tricoul de campion. M-aş bucura pentru băieţi”, a spus Bourceanu, la TV Digi Sport.

Jucătorul gălățean a fost favoritul lui Laurențiu Reghecampf, dar Gigi Becali și Mihai Stoica au spus chiar din vară că nu mai poate corespunde cerințelor Stelei. Mai mult, Bourceanu a recunoscut încă din toamnă că era cu gândul la plecare.

Bourceanu a plecat de la Steaua în 2014, la Trabzonspor, unde a suferit o accidentare gravă. De atunci, Bourceanu n-a mai fost același jucător.