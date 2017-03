Box ca-n filme! Adrian Ștefănescu (74 de ani) a fost pugilist, apoi a încălecat fără șa și a devenit cascador profesionist.

Pentru Adrian Ștefănescu (74 de ani) sportul a reprezentat o rampă de lansare pentru a pătrunde în lumea filmului. A făcut-o din postura de cascador profesionist, strângând, de-a lungul carierei, peste 60 de pelicule.

Tânărul Ștefănescu voia la început să ajungă boxer. A urcat în ring la Metalul Vulcan, apoi s-a transferat la Olimpia, unde a dat cu pumnul până și-a descoperit marea dragoste: cascadoria.

”Am boxat la categoria ușoară. Mă descurcam. Țin minte că unul dintre primele mele meciuri a fost televizat. M-am bătut în 1960 cu unul Novac, pe care l-am terminat din prima repriză. Seara s-a dat meciul înregistrat la TV. Pe strada mea erau doar două televizoare, dintre care unul era al unui unchi. Am plătit un leu să revăd meciul, stând pe un scăunel, alături de alți plătitori de ”bilete” din cartier”, a rememorat, pentru Libertatea, Ștefănescu.

La școala de cascadori a fost racolat de pe stradă. ”Vă place filmul?”, m-au interpelat doi tipi. ”Sigur”, am răspuns. ”Vrem să face o coproducție!”, mi-au spus ei. ”Aveți și cai în film?”, i-am întrebat! Mirați, mi-a spus că da și m-au chemat a doua zi să dau o probă. ”Făcusem armata la pompieri, unde m-am disciplinat. În plus, toate vacanțele le petreceam la țară, unde încălecam des calul bunicului. Așa că la probă m-am suit pe cal fără șa și am plecat în galop. Le-a plăcut și m-au oprit în corupul cascadorilor”, ne dezvăluie Adrian Ștefănescu.

A filmat în ”Bătălia pentru Roma”, apoi a prins un rol în ”Mihai Viteazul”. L-a dublat pe Sinan Pașa, în celebra fază în care cade cu calul în apele Neajlovului. Acest rol l-a marcat pe viață.

”Mi-am dorit nespus acest rol și l-am rugat pe Szobi Cseh să mă lase pe mine să-l fac. A acceptat, după ce și-a ”paradit” piciorul la o cascadorie, așa că am căzut de pe pod… de două ori! Asta pentru că prima ”dublă” n-a filmat-o nimeni”, ne-a spus, amuzat, Ștefănescu. Acesta a continuat: ”Pe pod, mă băteam cu regretatul Tudor Stavru, care îl ”dubla” pe Mihai Viteazul. După ce am căzut prima oară în apă, regizorul Sergiu Nicolaescu a început să strige, pe rând, numele operatorilor, apoi s-a așezat pe genunchi. Asta nu era a bună! A venit agale la mine și mi-a spus: ”Ai căzut perfect, dar, să ți-o spun p-aia dreaptă, scena n-a tras-o nimeni! Mai încerci o dată?”. Evident, răspunsul a fost da!

”Am făcut baie și a doua oară, dar totul a ieșit ca la carte”, a adăugat Adrian Ștefănescu. Și acum visează acest rol. ”A fost visul meu și mi l-am realizat”, spune Ștefănescu, omul care se simte atras de personalitatea lui Mihai Viteazul. ”Am în lucru un proiect depre Mihai Viteazul. Sper să-l realizeze cât mai repede, pentru că este ceva grandios, de cinstire a memoriei marelui voievod”, a conchis optimist boxerul ajuns cascador profesionist în galopul calului.

Adrian Ștefănescu a activat și în lumea circului

Adian Ștefănescu a renunțat în 1983 la filme pentru a intra în lumea fascinantă a circului. ”Din 1983 am activat la Circul de Stat. Directorul de acolo mi-a spus că va primi în curând cinci cai și că are nevoie de un specialist. Am fost tentat de ofertă și am venit la circ cu oamenii mei. Aici am fost șeful meu și am cunoscut lumea. Primul turneul l-am făcut în Dubai”, își amintește Adrian Ștefănescu despre acea perioadă. A stat la circ până în 1997, timp în care n-a renunțat de tot la film. ”Ultima peliculă în care am apărut a fost în anul 1991, când am filmat în ”Nemuritorul”, în care a jucat actorul Christopher Lambert”, și-a reamnintit Ștefănescu.

Adrian Ștefănescu și m eseria fără simbrie

Cu toate că prezintă numeroase riscuri, meseria de cascador nu a fost răsplătită pe măsură. Astfel, majoritatea cascadorilor trăiesc astăzi la limita subzistenței, din cauză că, în lipsa unui act normativ, primesc lunar o sumă infimă, cifrată la 250 de lei! În cea mai ingrată situație se află Nicu Iordache, cascador cu peste 80 de filme la activ, care nici nu se mai poate ridica din pat! ”Săracul Iordache a ajuns rău de tot. E la pat, de abia mai se mișcă. De aceea, asociația cascadorilor profesioniști din România a inițiat un proiect de act normativ pentru a veni în sprijinul unor astfel de persoane”, ne-a precizat Dan Seinhart, la rândul său cascador profesionist.

