UPDATE Gigi Becali: ”Urmează Teixeira, Coman și Nedelcu”. Ce sume oferă! Budescu a semnat cu FCSB pe patru ani. Astra blochează momentan transferul

Budescu a semnat cu FCSB pe patru ani, a anunțat patronul Gigi Becali. Astra Giurgiu se opune transferului decarului, explică Florin Lovin.

ACTUALIZARE 21.00.”Coman? O să vedem. I-am făcut o ofertă lui Gică în valoare de două milioane de euro. Eu de ce dau două milioane de euro acum, în România, ca să pot lua 10 milioane de euro pe el. Că eu pot lua pe el 10 milioane. Credeți că-l iau pe Coman că va fi mare fotbalist în cupele europene anul ăsta? D-aia îl iau? Hai, domne, nu poate să fie, e prea tânăr, e necopt. Eu vreau să iau 20 de milioane de euro, dar peste trei ani. Dar, acum nu poți lua 10 milioane pe el din România, pentru că nu face. E prea copil și nu poate arăta valoarea lui”, a spus Becali.

Finanțatorul a mai spus că-l vrea la echipă și pe Nedelcu; ”Pentru el, am propus suma de 1,5 milioane de euro. Până la urmă, ar fi bine pentru Gică să ia acum două milioane pe Coman și alte patru milioane de euro peste doi ani. La fel și la Nedelcu, pentru că le dau 20% procent la revânzare”, a mai spus Becali, la Digi Sport. Citește și... Huliganul, erou național. S-a luptat singur cu 3 atacatori la Londra

ACTUALIZARE 20.20. ”Cu Teixeira cred că am rezolvat azi. A vorbit MM (n.r. – MM Stoica) cu el, a vrut și el tot 20.000 de euro pe lună. Am zis: ‘Bine, mă, îi dăm și lui salariul ăsta și cu asta, basta’. Deci, i-am îndeplinit și lui toate dorințele”, a spus patronul FCSB, Gigi Becali, la Digi Sport.



”Teixeira joacă și stânga și dreapta, și la închidere, face și defensiva, e un jucător agresiv, nu e numai atacant. E posibil să joace și în banda dreaptă, spre deosebire de Budescu. Poate juca și număr 10, e un fotbalist extrem de valoros.

Cât despre jucătorii tineri, regula U21, îl avem pe Man. În plus, jucătorii iau salarii ca să joace când îi bagă antrenorul, nu trebuie să comenteze. Mereu, cei mai buni vor juca”, a mai spus Becali, la Digi Sport.

Budescu se alege cu 400.000 de euro (300.000 de euro din clauza de transfer, în valoare de 750.000 de euro, plătită de Becali celor de la Astra, 100.000 de euro direct de la latifundiar plus un salariu stagional în valoare de 240.000 de euro, la care se vor mai adăuga și alte bonusuri de performanță).

Mijlocașul a semnat, joi după-amiază, prin fax, pentru că se află în concediu, pe patru ani, astfel că la final de contract va avea cel puțin 1,5 milioane de euro din perioada petrecută în tricoul roș-albaștrilor.

Totuși, Florin Lovin, impresarul lui Constantin Budescu (28 de ani), a explicat, într-o intervenție telefonică la Digi Sport, că mijlocașul n-a semnat încă cu gruparea patronată de Gigi Becali!

”Într-adevăr, am avut azi o întrevedere cu domnul Gigi Becali, în jurul orei 12:00, discuție în urma căreia lucrurile au fost foarte clare. Domnul Becali a acceptat propunerile lui Budi, așa că totul este foarte clar. Numai că, fiind în concediu, e puțin probabil să semneze, mai ales prin fax.În plus, el mai are de luat ceva bani de la Astra și dacă acestea se vor rezolva, atunci el va fi liber și va putea semna cu Steaua. El mai are de luat trei salarii de la Astra iar noi trebuie să clarificăm aceste aspecte. Eu mă voi întâlni diseară cu Dani Coman, nu sunt probleme, sunt niște formalități. După aceea, Budi va putea să semneze. Cel mai probabil o va face sâmbtă, când va reveni din concediu”, a spus fostul fotbalist și coleg al lui Budescu la Astra.

”Normal, nu mai are ce să intervină. Budescu mi-a spus să-i transmit lui Gigi Becali că va semna cu Steaua. Va fi un contract pe patru ani. În ultimele zile, ca să glumim, au mai fost oferte ”last-minute”, dar nimic concret, doar tatonări, așa că s-a decis să meargă la Steaua”.

