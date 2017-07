Constantin Budescu rămâne optimist după ce FCSB a terminat la egalitate, scor 2-2, meciul disputat acasă cu Viktoria Plzen, manșa întâi din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.

”Șansele de calificare rămân aceleași. Mergem în Cehia să jucăm fotbal și să câștigăm. Sper ca accidentarea mea să nu fie foarte gravă și să pot juca la Plzen. Am simțit o înțepătură la gambă”, a declarat Budescu, autorul unui gol superb din lovitură liberă, la televiziunea sport.ro.

Mihai Pintilii: ”Trebuie să marcăm neapărat în Cehia. Plzen pleacă cu prima șansă. Am luat două goluri foarte ușoare. Pe faza ofensivă Steaua a avut mereu jucători ofenisivi de calitate, dar nu trebuie să neglijăm apărare. Nu putem da vina pe Larie sau pe Enache, toți am greșit. Ne-ar mai trebui un fundaș central de meserie. Sperăm să-l avem pe Budescu în Cehia, dar cel care îi ia locul trebuie să-l suplinească cu brio. Dică ne-a certat puțin la pauză. Le mulțumim fanilor că au fost alături de noi”.

Nicolae Dică: ”Sunt dezamăgit de rezultat. Știam că Plzen este o echipă agresivă. Din păcate am luat două goluri ușoare, dar pozitiv este că am reușit să revenim de fiecare dată. Avem șanse, suntem o echipă valoroasă, dar trebuie să muncim mai mult și jucăm mai agresiv. Cehii sunt favoriți. Cred în jucătorii mei și mergem să ne calificăm. Din câte se pare, accidentarea lui Budescu este gravă. Am avut probleme în defensivă, nu am câștigat dueluri aeriene. Avem nevoie de un fundaș central. Nu am reușit transferul pentru că am fost refuzați. Patronul vrea să aducă un fundaș central, dar cei pe care i-am dorit nu au vrut să vină. Suporterii au fost minunați, dar din păcate nu am reușit să le oferim victoria”.