EXCLUSIV / Cadoul cel mai de preț primit de Cătălina Ponor de ziua ei: o pereche de pantofi de la Nadia Comăneci | FOTO

Cadoul cel mai de preț primit de Cătălina Ponor de ziua ei: o pereche de pantofi de la Nadia Comăneci! ”Cătă” a împlinit duminică 30 de ani.

”Nu petrec acum, că nu e timp! O să fac party după Mondialele din octombrie, de la Montreal, din Canada”, ne-a transmis Cătălina.

Competiția din Canada se va desfășura sub patronajul spiritual al Nadiei Comăneci, care obținea la Montreal, în 1976, primul 10 din istoria acestei discipline.

Cadoul cel mai de preț primit de Cătălina Ponor de ziua ei. Relația cu Nadia, cea care i-a fost model

”Nadia cea mai bună prietenă a mea!”, spune ”Cătă”. Acum ceva timp, Nadia a venit în vizită la Izvorani, în cantonamentul lotului olimpic. Înainte să intre pe covor, ”Zeița” s-a descălțat. Cătălina a ochit pantofii pe care îi purta cea care i-a fost idol. ”Probează-i, dacă-ți plac!”, a invitat-o Nadia. Cum măsurile erau identice, Ponor a oprit încălțămintea. De atunci, Comăneci îi trimite negreșit, de ziua ei, o pereche de pantofi!

Cadoul cel mai de preț primit de Cătălina Ponor de ziua ei. Calități defecte, iubire

Calități: ”Sunt ambițioasă, perseverentă. Am moștenit-o pe mama, o persoană extrem de puternică”.

Defecte: ”Sunt căpoasă!”. Poate de aceea e singură. Nu are un iubit, ”dar visez la o familie cu mulți copii pe care să mi-i dea Dumnezeu sănătoși”.

După o relație de trei ani cu gimnastul Tommy Ramos, Ponor s-a văzut cu planurile de nuntă curmate, chiar la finalul lui 2015. S-a spus că familia lui Tommy nu a fost de acord cu relația lor. Ulterior, sportivul și-a făcut o nouă iubită, Vilmarie Mojica, căpitanul naționalei de volei din Puerto Rico. Tommy și Vilmarie s-au căsătorit și au și un copil. ”Mi-au trebuit două, trei zile ca să-mi plâng suferința de la acea vreme, dar mi-am revenit imediat, pentru că aveam ceva de făcut: gimnastică!”, a explicat atunci Cătălina.

Citiți și Drama marii campioane Cătălina Ponor! Iubitul portorican a părăsit-o pentru o voleibalistă super-sexy! FOTO și VIDEO

Cadoul cel mai de preț primit de Cătălina Ponor de ziua ei. Cele mai fericite momente

Cea mai frumoasă zi de naștere: ”Nu e una de naștere! E ziua în care am cucerit a treia medalie de aur la Olimpiada de la Atena, din 2004. Simțeam că zbor, că am ajuns să pun mâna pe stele”. Ponor are 23 de medalii în cariera sa, peste numărul celor cucerit de Nadia!

Cea mai fericită zi: ”Un loc special e aurul european de la bârnă, de la Cluj-Napoca. Am avut medalia la gât în fața românilor mei! Pe podium, Nadia mi-a spus să nu plâng, că o fac și pe ea să plângă…dar eu plângeam, plângeam…”.

Cadoul cel mai de preț primit de Cătălina Ponor de ziua ei. Nu mai mănâncă ciocolată, nu-i place shoppingul

Cea mai radicală decizie: ”Nu mai mănânc ciocolată, am pus lacăt pe frigider! Mai scap la câte un foietaj, dar atât”.

Cătălinei nu-i place shoppingul: ”O ținută sexy poate să fie și un blug cu o cămasă”.

Cadoul cel mai de preț primit de Cătălina Ponor de ziua ei. Vrea la JO 2020!

Dacă i-ar fi zis cineva că va mai face o Olimpiadă la 34 de ani, l-ar fi luat în râs acum ceva timp: ”Slavă lui Dumnezeu, sunt sănătoasă. Vreau la JO 2020! Doar domnul Bellu a crezut că am carnea bună. ”Ponoare, tu o să ajungi și în 2020 la Jocuri”, așa mi-a zis după Atena. Am ratat doar 2008-ul!”.

Cadoul cel mai de preț primit de Cătălina Ponor de ziua ei. Afaceri, mașină, vis și un labrador

Afaceri: și-a deschis o sală de body fitness la Constanța.

Mașină: când a făcut 18 ani, și-a cumpărat un Peugeot, pe care și-a l-a înmatriculat cu LEU, de la numele zodiei; cu același automobil circulă și azi.

Vis: ”Vreau să devin antrenoare, îmi place să-i antreneze pe cei mici”.

A predat în SUA cursuri de gimnastică. A vrut să rămână în State, însă n-a primit Green Card-ul!

E poreclită ”Laleaua neagră”.

Îi plac câinii, și-a cumpărat recent un labrador.

Ponor s-a retras deja de două ori, însă a revenit de fiecare dată în sala de antrenamente, în 2011 şi 2015.

Participantă la trei ediţii ale Jocurilor Olimpice (2004, 2008 şi 2016), Cătălina Ponor are trei medalii de aur, una de argint şi una de bronz la cea mai importantă competiţie din sportul mondial.

Ponor a devenit în 2004, la Atena, campioană olimpică la bârnă, sol şi cu echipa, iar în 2012, la Londra, a încheiat pe locul secund la sol şi pe 3 cu echipa.

La Campionatele Mondiale, Cătălina Ponor are cinci medalii: trei de argint, în 2003, la Anaheim, şi două de bronz, la Melbourne (2005) şi Stuttgart (2007).

Nu mai puţin de 13 medalii are românca la Campionatele Europene, dintre care opt de aur (ultima chiar în acest an, la Cluj, la bârnă), două de argint şi trei de bronz.

SEXY-CAMPIOANA! Cât de bine arată Cătălina Ponor! SUPER GALERIE HOT