„Câinii” mârâie unii la alţii. Bawab şi Mihai Popescu, la un pas de bătaie, în cantonamentul lui Dinamo din Slovenia.

Situaţie tensionată în cantonamentul din Maribor (Slovenia) al echipei Dinamo. Doi dintre jucători, Bawab şi Mihai Popescu au fost la un pas să sară unul la altul la bătaie.

Conform DolceSport, cei doi „cocoşi” au fost potoliţi cu greu de Rivaldinho. Brazilianul s-a băgat între ei şi a reuşit să-i despartă.

Aflaţi de şase zile în cantonamet, elevii lui Cosmin Contra vor susţine miercuri, prima partidă de verificare din stagiul sloven.

Adversara de miercuri a „câinilor roşii” va fi NK Osijek, formaţie care a terminat campionatul croat pe locul 4.

Până în prezent, Dinamo n-a reuşit transferul nici unui jucător. Mai mult, doi dintre titularii ediţiei trecute de campionat, Nemec şi Dielna nu se mai află în lotul lui Cosmin Contra.

Programul meciurilor amicale în cantonamentul din Slovenia:

21 iunie: DINAMO vs NK Osijek (Croația, locul 4)

24 iunie: DINAMO vs NK Lokomotiva Zagreb (Croația, locul 5)

28 iunie: DINAMO vs NK Maribor (Slovenia, locul 1)

2 iulie: DINAMO vs NK Domžale (Slovenia, locul 4)

5 iulie: DINAMO vs FK Anzhi Makhachkala (Rusia, locul 12

CITEŞTE ŞI: Dinamovistul Sergiu Hanca nu este impresionat de transferurile făcute de FCSB: ”Se întărește de vreo doi ani și nu câștigă nimic. Îi batem”

Dinamo nu-l regretă pe Bokila. Cosmin Contra i-a băgat la apă pe ”câini” în cantonamentul de la Maribor