Camelia Potec, copilot pentru Mihai Leu la Raliul Aradului. Campioana olimpică din 2004 a fost în premieră copilot de raliuri. Bună prietenă cu Mihai Leu (organizatorul Raliului Aradului KIA), Potec a fost convinsă în sfârșit de fostul boxer să îi fie navigator pentru câțiva kilometri.

Din cauza emoțiilor foarte mari, fosta mare înotătoare l-a refuzat câțiva ani la rând pe fostul campion de raliuri din 2003. La ediția din acest an a Raliului Aradului KIA, Potec și-a învins însă frica și s-a simtit ulterior chiar ca peștele în apă în cockpitul mașinii de raliu.

”A fost super, îi mulțumesc lui Mihai ca a insistat atâta. În general, cu greu îmi schimb părerea și el m-a pistonat vreo 8-9 ani. A făcut o misiune să mă urce în scaunul din dreapta alături de el. Cred că e singura persoană în care aș fi avut încredere. Am intrat cu multă frică în mașină, dar apoi mi-a plăcut adrenalina. Nu am vorbit mult în timpul cursei ca să nu își piardă concentrarea. Am fost totuși liniștită deoarece Mihai mi-a dat senzația că el și mașina sunt un tot unitar”, a spus euforică Potec la finalul cursei nebune alături de Mihai Leu.