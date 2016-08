US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, debutează luni, 29 august, la New York. Roberta Vinci (finalistă în 2015 la competiția americană) o are drept favorită în acest an pe Simona Halep, cap de serie numărul 5.

“Nu cred că Serena va câștiga. Halep. Mizez mereu pe ea. Este puternică, e ciudat că până acum nu a câștigat un turneu de Grand Slam. La masculin, cred că va câștiga Murray”, a precizat Vinci pentru Gazzetta dello Sport.

Cele mai bune performanțe ale Simonei Halep la turneele de Grand Slam: finală la Roland Garros (2014), sferturi de finală la Australian Open (2014 și 2015), semifinală la Wimbledon (2014) și semifinală la US Open (2015).