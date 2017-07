Campionatul European de box pentru cadeți. La start, 275 de pugiliști. ”Cea mai numeroasă participare din istorie”.

Campionatul European de box pentru cadeți – sportivi născuți între 1 ianuarie 2003 și 31 decembrie 2014 – a debutat marți în Sala Sporturilor Traian din Râmnicu Vâlcea, cu 275 de pugiliști la start, reprezentând 30 de țări. ”Este cea mai numeroasă participare din istoria acestei competiții”, a anunțat președintele FR de Box, Vasile Cîtea. Competiția programează întreceri la 20 de categorii și se va încheia pe 25 iulie. România a înscris 19 pugiliști în concurs.

Europeanul de cadeți este organizat de Federația Română de Box împreună cu primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, care a alocat pentru buna desfășurare a întrecerilor suma de 50.000 de euro.

Înainte de ceremonia de deschidere, la Sala Sporturilor Traian a avut loc o conferință de presă la care au participat președintele FR de Box – Vasile Cîtea, primarul municipiului Rm. Vâlcea – Mircia Gutău, președintele Consiliului Județean – Constantin Rădulescu, deputatul Eugen Neață și supervizorul EUBC – Waldemar Mencel.

Vasile Cîtea: ”Acest proiect a fost posibil în urma unui proiect la care am lucrat împreună cu domnul deputat Eugen Neață. Am bătut la ușile administrației publice locale și din fericire le-am găsit deschise. Până acum lucrurile au decurs bine, ne bazăm în continuare pe strijinul oficialităților locale, care ne-au pus la dispoziție tot ce am avut nevoie. Le mulțumesc și prin ei tuturor vâlcenilor pentru găzduirea acestui eveniment”.

Mircia Gutău, primarul municipiului Rm. Vâlcea: ”Sunt extrem de bucuros că am pus Râmnicu Vâlcea pe harta orașelor care găzduiesc competiții de anvergură. Sper să vă bucurați de ospitalitatea noastre și vrem să vă dovedim că suntem gazde bune. Îmi doresc ca cei mai buni să câștige și, de ce nu?, să reveniți cu plăcere la Râmnicu Vâlcea, un oraș frumos, foarte bine poziționat pe harta țării. De asemenea, îmi doresc ca alături de handbalul vâlcean, care este arhicunoscut pe plan internațional, minicipiul nostru să fie recunoscut și pentru această organizare, sperăm impecabilă

Constantin Rădulescu – președintele Consiliului Județean: ”Am avut noi, vâlcenii, norocul să fim de mai multe ori în centrul Europei. În aceste zile sunt mai multe demonstrații de forță în zonă, una fiind cea a cedaților implicați în această competiție. Pentru noi este o bucurie, este de asemenea o mândrie să fim gazdele acestui european. Se apropie zilele Imnului Național, iar domnul primar a pregătit un program deosebit. Sper să vă simțiți bine în județul Vâlcea și cel mai bun să câștige. Pumni de oțel!”.

Eugen Neață, deputat: ”Sunt aici la propunerea colegului meu Vasile Cîtea, care a avut ideea de a discuta cu oficialitățile locale organizarea acestei competiții la Râmnicu Vâlcea. Putem arăta astfel Europei că avem capacitatea de organiza o competiție de asemenea anvergură și că putem fi o gazdă minunată. Le mulțumesc sportivilor și le doresc succes!”.

După conferința de presă și ceremonia de deschidere a urmat prima gală a Campionatului European. Între cei 26 de boxeri care au urcat marți seara în ring, în cadrul celor 13 meciuri programate, s-a aflat și românul Florin Samuel Cimpoeșu (65 kg). Sportivul legitimat la Universitatea Cluj nu a putut depăși tracul debutului și a pierdut la puncte în fața irlandezului Aaron McElligot.

Programul competiției în zilele următoare: 19-21 iulie – preliminarii (ora 16:00), 22 iulie – sferturi de finală (15:00 și 18:30), 23 iulie – zi de pauză, 24 iulie – semifinale (15:00 și 18:30), 25 iulie – finale (ora 15:00).

Campionatul European de box pentru cadeți. Componența echipei României

Categoria 38,5 kg: Raul Pop (CSS Rm. Vâlcea)

Categoria 40 kg: Patrik Bocsi (Olimpia Căvaș)

Categoria 41,5 kg: Alexandru Boboc (Nicolina Iași)

Categoria 43 kg: Eusebiu Tîrzoman (Gladiatorul Iași)

Categoria 44,5 kg: Marco Manea (CSS Călărași)

Categoria 46 kg: Alexandru Ungureanu (CSM Pitești)

Categoria 48 kg: Adrian Preda (CSM Pitești)

Categoria 50 kg: Gabriel Bațiu (CSM Dunărea Galați)

Categoria 52 kg: Alin Crișan (Voința Cluj)

Categoria 54 kg: Samuel Roman (CSS Sighet)

Categoria 56 kg: Andrei Musteț (Pandurii Tg. Jiu)

Categoria 59 kg: Sebastian Trandafir (CSM Buzău)

Categoria 62 kg: Cătălin Vicențiu (CS Olimpia)

Categoria 65 kg: Florin Cimpoieșu (Univ. Cluj)

Categoria 68 kg: Alexandru Năstruț (Banat Timișoara)

Categoria 76 kg: Daniel Dumitru (CSM Craiova)

Categoria 80 kg: Ștefan Panaitescu (CSM Ploiești)

Categoria 90 kg: Dragoș Guzgă (Scorpions Iași)

Categoria 105 kg: Albert Potoceanu (SCM Bacău)

Colectivul tehnic este alcătuit din: Robert Băeatu, Titi Tudor, Marius Băluță, Marcel Sîrba

CITEȘTE ȘI: MTS dă asigurări pentru Euro 2020 la București: ”Trebuie să ne respectăm angajamentele asumate față de UEFA”