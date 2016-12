România joacă bine la Campioantul European din Suedia și e aproape de semifinale. Am vrut să aflăm care este secretul naționalei feminine de handbal și avem un singur răspuns: selecționerul spaniol Ambrosio Jose Martin Cedres (48 de ani)!

Martin Ambros a jucat la nivel înalt până la 35 de ani. Extrema stângă a cucerit Liga Campionilor cu Portland San Antonio cucerind şi Liga Campionilor în 2001, precum şi Cupa EHF, Cupa Cupelor sau trofee interne în Spania. Acolo a fost coechipier şi cu fostul mare portar român, Alexandru Buligan.

"Un moment special, la care mă gândesc acum cu drag şi cu toată inima este din vremea în care eram jucător la Portland. Eram calificaţi în Final Four la Cupa Regelui, iar Alexandru Buligan a avut un accident de maşină chiar cu 2-3 zile înaintea meciurilor şi era în spital. Am mers la turneu, am câştigat Cupa şi ne-am întors la el cu trofeul, i l-am dat la spital toată echipa. I-am spus: uite, e pentru tine. A fost un moment uman, emoţionant, care ne-a legat pe toţi dincolo de handbal" – Ambros Martin, pentru news.ro.

Din 2004 a început meseria de antrenor, la formaţia feminină Itxako, unde a stat timp de opt ani şi a câştigat Cupa EHF, iar în 2011 a produs surpriza în Liga Campionilor, jucând finala competiţiei deşi echipa sa nu era cotată cu asemenea şansă. În echipa de atunci o avea şi pe Oana Chirilă, fosta componentă a naţionalei României. Acela a fost momentul în care a atras atenţia campioanei Ungariei, Gyor ETO, unde a fost cooptat antrenor în 2012. De atunci şi-a trecut în palmares cu Gyor două trofee de Liga Campionilor (2013, 2014), iar în acest an a jucat finala cu CSM Bucureşti, care a fost câştigată de campioana României.

Din 4 octombrie este antrenorul naţionalei României, cu care a jucat înaintea Euro 2016 doar la Trofeul Carpaţi, de la Cluj-Napoca.

Care este secretul naționalei feminine de handbal? Martin Ambros!

Care este secretul naționalei feminine de handbal cu Ambros Martin antrenor: o apărare de fier, e fanatic al defensivei!

”Este un antrenor care pune mare preţ pe apărare. E fanatic al defensivei. Filosofia lui este ceva de genul: «Dacă nu am defensivă, nu îmi merge nici atacul!»”, spun apropiații lui Ambros Martin.

Cele mai importante declarații ale lui Ambros Martin pentru News.ro

”Pentru mine handbalul a fost întotdeauna o pasiune, nu pentru a-mi petrece timpul liber sau pentru a câştiga bani. Am vrut întotdeauna să fiu competitiv, să concurez, chiar şi cu mine însumi. Şi am făcut-o chiar de copil, în atletism, baschet şi alte sporturi de sală, până am ajuns la handbal, pe care l-am început târziu, la 15-16 ani. Nu am fost un jucător bun, poate unul mediu. Am luptat din greu la antrenamente, mai greu decât ceilalţi”;

”Culoarea handbalului este albastră”

”Culoarea handbalului e albastră. Este culoarea cerului, a mării, a ochilor copiilor mei. Sunt un om născut şi crescut lângă mare, aşa că tot ce e bucurie şi fericire merge spre albastru, la fel şi handbalul din lumea mea”;

”Eu nu am jucat niciodată la un Campionat European, Mondial sau Jocurile Olimpice, iar acum avem această şansă cu fetele din România”

”Ca jucător, nu am fost îndeajuns de bun să ajung la echipa noastră naţională. Poate şi pentru că atunci aveam cele mai bune extreme din lume, dar să lăsăm aşa, că n-am fost eu îndeajuns de bun. Aşa că, dacă sunt aici, cu naţionala României, este pentru că vreau, pentru că am o nevoie să fac asta, nu pentru că e vreun vis sau vreo dorinţă specială. Echipa naţională mi-a lipsit enorm. Eu nu am jucat niciodată la un Campionat European, Mondial sau Jocurile Olimpice, iar acum avem această şansă cu fetele din România. Am tot ce îşi poate dori un antrenor la club, la Gyor, deci nu am nevoie de bani, de nimic, ci am nevoie să câştigăm ceva împreună cu această echipă naţională. Iar atunci, sper să fie o medalie olimpică, mă voi simţi complet”;

”Prin apărare, împreună cu portarii, fireşte, ai cel mai bun drum să câştigi un campionat, un trofeu”

”Apărarea sau atacul? Ambele sunt importante şi se leagă una de alta. Când am ajuns la Gyor, fetele erau foarte bune în atac, dar defensiva nu era chiar la fel şi am vorbit să punem accent pe apărare. Aici, acum, e mai mult sau mai puţin la fel. Cred însă că, prin apărare, împreună cu portarii, fireşte, ai cel mai bun drum să câştigi un campionat, un trofeu. Dar spun asta cu menţiunea de a nu fi neglijat atacul, ci făcute împreună.

”Ştiu câteva cuvinte în română şi înţeleg mult mai mult. Sigur că avem translator, dar ne înţelegem, cele două limbi nu sunt atât de diferite şi până la urmă toţi înţelegem ”limba” handbalului”.