Care este secretul performanțelor lui Paul Georgescu. A câștigat maratonul de natație al lacului Zurich / FOTO

Care este secretul performanțelor lui Paul Georgescu, fost campion național de polo. A câștigat maratonul lacului Zurich.

Fostul campion național la polo, Paul Georgescu, care este și cel mai rapid român ce a traversat Canalul Mânecii fără costum de neopren, a mai înregistrat încă o performanță internațională.

Românul a câștigat maratonul lacului Zurich, SRI Chinmy Marathon-Schwimmen, după ce a înotat cei 26,4 kilometri în 7 ore și 11 minute.

”Am condus tot parcursul competiției, care este una dintre cele mai grele maratoane acvatice. Nu am forțat deoarece de la jumătatea traseului nu am văzut pe nimeni în spatele meu. Strategia stabilită împreună cu antrenorul meu Matei Giurcaneanu, de pleca într-un ritm ușor și să termin în forță, a dat roade. Vremea a fost rea, dar nu am avut niciun fel de probleme din punct de vedere fizic”, a declarat Paul.

Competiția Sri Chinmoy Maratahon Team este numită astfel după numele fondatorului: liderul spiritual indian, Sri Chinmoy. A fost înființată în urmă cu 40 de ani și rămâne “regina” maratoanelor în ape deschise.

Paul Georgescu antrenează la sala Alexandreea din Capitală.

Aceasta a fost cea de a 30-a ediție a Sri Chinmoy Marathon Swim Lake Zürich pe distanța de 26 km. La competiție au concurat 91 de înotători din 17 țări.