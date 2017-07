Cât crede Mirel Rădoi că va rezista prietenul Nicolae Dică antrenor la FCSB: ”Știu ce are în contract”.

FCSB l-a instalat pe Nicolae Dică, un antrenor aproape începător, cu experiență de principal doar de un an și jumătate în Liga 3, la SCM Pitești, devenită FC Argeș, pe care a promovat-o în Liga 2.

Mulți îl consideră „carne de tun” pentru năvalnicul Gigi Becali și pun deja pariuri care de care mai îndrăznețe pe momentul „divorțului”.

Cât crede Mirel Rădoi că va rezista prietenul Nicolae Dică antrenor la FCSB: „Să nu aibă ghinioane”

Mirel Rădoi, finul lui Gigi Becali, care e o voce foarte „acidă” la adresa latifundiarului, mizează pe prietenul lui, Dică.

„Dică nu va avea o presiune dacă ratează Champions League. Va fi ok şi Europa League, nu are Liga ca obiectiv în contract, ci câştigarea campionatului. Cred că va sta la Steaua cel puţin un an de zile”, a spus Mirel Rădoi, la Digi Sport.

„Nu se pune problema să revin la Steaua. Încă un an de zile vreau să capăt experienţă, să urmăresc cât mai multe antrenamente.

Dacă mă întorc, nu o să o mai fac în condiţiile în care am venit. În acest an, orice s-ar întâmpla, nu voi merge în altă parte. Sper ca Dică să nu aibă ghinioane, iar Steaua să fie învingătoare la finalul sezonului”, a adăugat fostul idol al tribunelor din Ghencea.

