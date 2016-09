Cazul ”SIDA la lupte”. Reacții în lanț împotriva federației. Sportivii batjocoriți au sărit ca arși, foștii campioni cer demisii!

Sportivii batjocoriți de către Federația Română de Lupte au reacționat în lanț, după ce ”apetitul” le-a fost deschis de prezentarea cazului ”Cosmin Nițescu”. Primul a fost luptătorul Johnny Panait, pe Facebook.

”Nu i-am făcut nimic lui Panait, nu suntem talibani. L-am sprijit cât am putut, dar nu-i puteam accepta condițiile. Nu puteam să vând casa la copii, ca să-i aduc la lupte. El voia 2.000 de euro pe lună, nu putea dezechilibra bugetul”, a replicat Pârcălabu.

ALTE REACȚII:

Solicit public ” Demisia ” sau ” Demiterea” de către Instituţiile abilitate a d-lui Răzvan Pârcălabu- Preşedinte al Federaţiei Române de Lupte şi a d-lui Alin Grigore -Secretar General al acestui for sportiv, pentru grave prejudicii de imagine aduse acestui sport olimpic ! Pentru jignirile , umilinţele şi ameninţările aduse premergător şi în timpul desfăşurării Jocurilor Olimpice de la Rio aduse Maestrului Ştefan Rusu -Campion Olimpic , mondial şi european , luptătorului olimpic Johnny Panait , Arbitrului Excepţional Ovidiu Lazar -membru al Biroului Federal al FRL , celor doi Vicepreşedinţi ai FRL Luca Lucian şi Dumitru Mugurel , abateri grave profesionale , administrative şi statutare de la Regulamentul de Ordine şi Funcţionare al FRL şi Statut , culminate cu acest grav incident şi imens prejudiciu de imagine adus ” Marii Familii ” a luptelor din România ( sportivi activi, veterani, antrenori , profesori, arbitrii , tehnicieni, medici,Antrenori şi Maeştrii Emeriţi ai Sportului , toţi fanii şi iubitorii acestui minunat sport ) ! Maestru Emerit al Sportului , Alin Romulus Păcurar





ESTERA DOBRE TĂMĂDUIANU, pe Facebook:

,,Vreti sa primti din nou tinichele in loc de medalii, care sa coste dublu decat cele pe care le primiti acum? Doriti ca niste banale foi de hartie sa fie numite diplome si sa coste si ele dublu sau triplu? Vreti sa mergeti cu avionul la competitii sau sa va intoarceti la trenuri vetuste, iar copiii pe care ii antrenati sa fie inghesuiti in microbuze? ” Domnule FRL,intr-adevar imaginea federatiei este stirbita si toti suferim din cauza asta,dar a asocia imaginea luptelor cu cumpararea unor tinichele sau hartii simbolistice,mi se pare prea exagerat.Cat despre conditiile de deplasare si pregatire a sportivilor,pot spune eu, cat si celelalte fete participante la stagiile din Ucraina despre’ minunatele’ conditii oferite unde m-am si imbolnavit datorita alimentatiei insuficiente si inadecvate :din 10 zile de cantonament in Ucraina,4 zile pierdute pe drum,deplasarea fiind cu maxi-taxi (transport comun) unde am stat pe un loc cu tot cu bagajul de cantonament 18 ore dus 18 ore intors:mancarea sub orice critica,motivandu-ni-se ca nu sunt fonduri pt mai mult(masa de pranz cu supe fara carne si felul doi in loc de carne,dovlecei pane,etc.),in sala erau 0 grade,app de conditiile anterioare de pana acum,eu fiind in lot din 2004,nu am mai trecut prin asemenea ,,minunate conditii”.Eu stiu ca lotul cu care mergeam la concursuri si stagii ,din 2004-2012 mergeam in conditii decente(avion,tren-vagon de dormit,autobuze inchiriate special si alimentatie corespunzatoare).Nu actuala conducere a inventat mersul cu avionu la competitii! ma simt obligata sa spun realitatea deoarece simt ca vreti sa lasati impresia ca tot ce se intampla bun vi se datoreaza iar ce se intampla rau apartine trecutului… Sincer,eu am avut speranta la mai bun de la aceasta noua conducere a FRL…promisiunile facute catre sportivi nu au prea fost onorate ,sau daca au fost,au fost onorate discretionar. Cu tot respectul,Hai Romania!