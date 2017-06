Ce condiții trebuie să îndeplinească Petrolul 52 Ploiești pentru a primi marca de la Primărie. Liga I, în patru ani!

Ce condiții trebuie să îndeplinească Petrolul 52 Ploiești pentru a primi marca de la Primărie. Contract restrictiv, observă republikanews.ro.



Consiliul Local Ploiești a votat marți modalitatea de atribuire a mărcilor Petrolul: prin licitație publică deschisă cu strigare.

Proiectul de hotărâre pune anumite condiții extrem de importante.

*Durata contractului de licență exclusivă este de patru ani.

*La capătul acestor patru ani, Petrolul trebuie să fie în Liga I și neapărat în primele 10 locuri ale acesteia. Varianta inițială a proiectului de hotărâre prevedea în plus condiția de promovare de la an la an, care a fost scoasă. Președintele Petrolului, Cristi Vlad, a explicat că nici o echipă nu poate garanta promovarea, mai ales de la Liga 2 la primul eșalon. Consilierii au fost de acord cu amendamentul.

*Câștigătorul licitației trebuie să plătească prețul de adjudecare, la care se adaugă 2% din veniturile obținute prin folosința mărcii, conform clasificării acesteia. Acest criteriu a fost contestat de fanii care consideră că Petrolul nu trebuie să plătească suplimentar pentru un bun care-i revine de drept și pentru care Primăria nu a făcut nimic. Inițial, consilierul local Robert Vîscan propusese 10%. Clauza a rămas valabilă.

*Clubul este obligat să asigure bugetul necesar îndeplinirii obiectivelor propuse

*Clubul este obligat să nu desfășoare activități sau să îndeplinească fapte care să aducă atingere mărcii cesionate sau imaginii municipiului Ploiești.

Pe lângă valoarea de 14.500 de lei pe marcă stabilită de evaluator, sumă de la care pornește licitație, câștigătorul va trebui să achite și câte 6.545 de lei de fiecare marcă, bani reprezentând contravaloarea evaluării.

Petrolul 52 Ploiești, club prezidat de Cristi Vlad, al cărui garant e Mircea Dridea, fosta gloria a ”lupilor”, a câștigat Liga A Prahova și va susține baraj de promovare în Liga 3 cu Dentaș Tărtășești/ Recolta Gura Șuții (Dâmbovița), tur-retur, pe 17 și 24 iunie.