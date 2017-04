Ce tip de personalitate are Ilie Năstase şi cum se va armoniza felul său de a fi axat pe remarci cu tentă sexuală, cu cerinţele şi valorile tenisului modern

Psihologul Cezar Laurenţiu Cioc analizează tipul de personalitate al fostului tenismen Ilie Năstase. Află ce diferentă de viziune este între tenisul din urmă cu câteva decade şi cel din vremurile noastre şi de ce azi esti pedepsit pentru ceea ce în trecut erau considerate practici normale pe terenul de tenis. Va fi oare afectată imaginea sportului românesc pe plan mondial?

Fostul tenismen Ilie Năstase, actualmente căpitan nejucător suspendat al echipei de Fed Cup a României, a fost la orginea a două conflicte deschise cu oficialii Federaţiei Internaţioanale de Tenis. Disputele par a avea la bază anumite remarci cu tentă sexuală şi unele jigniri cu privire la aspectul fizic sau capacitatea intelectuală ale unor femei din tenis sau journalism sportiv. După ce şi-a exprimat nedumerirea cu privire la culoarea viitorului copil al Serenei Williams, remarcă pusă pe seama glumei, Ilie Năstase a izbucnit în conflicte verbale multiple (fără nicio glumă de acestă dată) atât cu jucătoarele de Fed Cup ale Marii Britanii, cu antrenoarea lor, cu arbitrii şi cu oficialii Federaţiei Internaţioanle de Tenis, care au pus agenţii de pază să-l escorteze înafara arenei ca urmare a unei suspendări ad-hoc.

Conform surselor de la faţa locului, Năstase ar fi numit o jurnalistă “urâtă” şi “ proastă” iar la adresa Johannei Konta şi antrenoarei Anne Keothavong ar fi folosit expresia “ You fuckin’ bitch”. Colac peste pupăză, publicaţia Daily Mail dezvăluie declaratiile jucătoarei americane Pam Shriver care susţine că Năstase ar fi întrebat-o pe când avea doar 16 ani, în mod repetat dacă mai este virgină sau nu. Ce tip de personalitate are Ilie Năstase aflăm de la psihologul ziarului Libertatea.

„Ilie Năstase este o persoană pentru care limitele şi regulile sunt percepute ca lipsă de individualitate. Simte nevoia compulsivă să impacteze vieţile celor cu care interacţionează iar modul lui de a face asta îşi are justificarea în valoarea sportivului care a fost cândva. Doar cei care i-au fost apropiaţi afectiv ştiu care este în realitate calitatea de om a fostului jucător de tenis. Când era jucător activ, aceste porniri la limita acceptabilului în sport erau percepute ca act de originalitate. Aşa facea si John McEnroe. Acum însă lumea tenisului de înaltă performanţă a devenit una standardizată funcţionând după reguli previzibile ale unui comportament de bun simţ specific tiparelor tenisului. Dacă în trecut umorul sarcastic si nonconformist de pe terenul de tenis detensiona relaţii între ţări sau sisteme ideologice, acum glumele cu tentă sexuală intră în conflict cu ideea de profesionalism. Glumele sexuale şi ironiile la aspectul fizic nu-şi mai au locul in tenis ca urmare a evoluţiei sociale a sportului. Aceste glume la limita deranjabilului nu mai produc zâmbete ci suspendări şi resentimente din partea audienţei feminine. Dacă vrei să superi pe viaţă o femeie de carieră cu vizuni moderne nu e nevoie decât să te legi de aspectul fizic în dauna profesionalismului sau să o percepi ca pe un obiect sexual. Ceea ce în trecut era acceptat acum nu mai este. Mulţi dintre oficialii federaţiilor naţionale sau internaţionale de tenis sunt tineri care nu ştiu exact care era realitatea şi libertatea de exprimare pe teren sau pe bancă în urma cu peste 30 de ani de aceea găsesc deplasat comportamentul lui Nasty”.

„You can’t teach an old dog new tricks!”

„Din perspective psihologică, Ilie Năstase nu este un om rău intenţionat sau resentimentar, ci doar joacă după aceleaşi reguli din vremea în care a fost un mare campion. Între timp, gradul de toleranţă la ironii a scăzut dramatic pe plan mondial. Fostul sportiv nu poate adera comportamental la noile tendinte conformiste ale jocului de tenis. O vorbă americană spune You can’t teach an old dog new tricks!. Personalitatea lui s-a cimentat pe convingerea că statutul de fost mare campion îi permite vechiul stil de a trata femeile iar acest lucru duce la tensiuni mari. Nimeni însă din Federaţia Română de Tenis nu are greutatea sau tupeul de a-i spune acest lucru fostului nr.1 mondial. Desigur ca poate au greşit si englezoaicele la meciurile de Fed Cup dar, dacă sunt adevărate, apelativele de Urâtă sau Bitch ( curvă) nu-şi au locul la tenis nu neapărat din motive morale ci din cauza lipsei de eficienţă pe termen lung. Ele crează mari resentimente. Partea bună în a fi antrenor nejucător al fetelor este că succesul lui Ilie Năstase ca sportiv a generat la început un cuantum motivaţional major pentru ele, cum altui antrenor i-ar fi fost putin mai dificil să realizeze. Sper ca acest scandal să nu aibă implicaţii şi la nivelul imaginii jucătoarelor. Ele doar au jucat tenis, nimic altceva, a încheiat Cezar Laurenţiu Cioc, psiholog la Institutul de Cercetare și Dezvoltare a Potenţialului Uman din Bucureşti.

