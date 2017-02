Cele mai mari salarii din sportul românesc. Handbalista Cristina Neagu a plonjat direct pe primul loc

Am aflat cele mai mari salarii din sportul românesc. Handbalista Cristina Neagu (29 de ani), care a semnat cu CSM București pe doi ani, începând din vară, a plonjat direct pe primul loc

La CSM București, club finanțat din bani publici, Cristina va primi 300.000 de euro pe sezon, cu 100.000 de euro peste suma pe care o primea la Buducnost (Muntenegru)!

Salariul, plătit de Primăria București din bani publici, este cel mai mare din sportul românesc. CSM București are un buget de 20.000.000 de euro anual.

Neagu a fost aproape de a semna cu CSM și anul trecut, când a refuzat un salariul de 250.000 de euro propus de formația bucureșteană.

”Am semnat contractul săptămâna trecută, pe două sezoane, dar ne-am înţeles cu clubul ca anunţul să fie făcut de CSM. După perioada Oltchim, am acum din nou şansa să mă lupt pentru Liga Campionilor cu o echipă românească. Este cel mai mare vis al meu. Aici, la Buducnost, mă voi concentra pe ce am de făcut până la finalul contractului, în vară, pentru că îi respect enorm după patru ani în care am lucrat împreună în cea mai prolifică perioadă din cariera mea. Nu banii sunt motivul principal pentru care mă întorc acasă, ci şansa pe care o am să fac performanţă cu echipa din oraşul natal şi e prima dată când se întâmplă asta după perioada mea de juniorat. În martie voi veni în ţară pentru prezentarea oficială”, a declarat Neagu pentru news.ro.

Cele mai mari salarii din sportul românesc. Fotbalistul Alibec, 250.000 de euro peste 4 luni

Salariul Cristinei e mai mare decât cel pe care îl va încasa din vară Denis Alibec la Steaua. El va deveni cel mai bine plătit jucător din Liga 1 de fotbal peste 4 luni, când salariul său va ajunge la 250.000 de euro pe sezon.

Cel mai mare salariu din handbalul feminin, până la sosirea Cristinei Neagu: Carmen Martin (28 de ani, extremă, Spania/ CSM București): 12.000 de euro/ lună.

Cel mai bine plătit baschetbalist român: Vlad Moldoveanu (29 de ani, U BT Cluj-Napoca): 15.000 de euro pe lună.

Cel mai mare salariu din rugby-ul românesc: 2.500-3.000 de euro pe lună (Timișoara Saracens).

Campioana de la polo, CSM Oradea, finalista Cupei LEN, are un buget lunar de salarii, pentru toată echipa, în jur de 60.000 de euro! Cât va lua doar Cristina în nici trei luni.

Voleibalista uzbekă uzbeka Lola Arlsanbekova a primit acum doi ani cel mai mare salariu pentru voleiul românesc, 8.000 de euro pe lună.

În 2005, baschetbalistul sârb Nikola Bulatovici încasa la Asesoft Ploiești 280.000 de euro pe an. Bulatovici a fost ampion mondial cu Iugoslavia 1998, campion european cu Iugoslavia 1997, campion al Serbiei in 1997, 1998, 2000, a facut parte din All Star Team in 1998 si 1999 in Iugoslavia si in 2003 in Israel. A cucerit FIBA Europe Cup cu prahovenii.

Portarul Bogdan Lobonț (39 de ani, AS Roma) – cu 700.000 de euro (sumă care nu era trecută integral în contract) – a fost fotbalistul cel mai bine plătit din istoria Ligii 1, în perioada Dinamo (2000-2010).

Sportivii de la disciplinele olimpice se pot îmbogăți doar dacă iau un titlu mondial sau la JO. La Rio, aurul a fost răsplătit cu 35 000 de euro, premiul fiind dublat la 70 000 de euro.

Ronaldo, cel mai bine plătit sportiv din lume