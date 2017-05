Christoph Daum a realizat topul celor mai importante șapte melodii din viața lui. Rockul domină clasamentul | VIDEO

Christoph Daum (63 de ani), selecționerul României, a fost rugat de jurnaliștii de la Süddeutsche Zeitung să vorbească despre piesele muzicale care i-au marcat viața. Antrenorul german a nominalizat șapte melodii, patru dintre acestea aparținând unor formații rock.

Locul 1 – Yesterday (The Beatles)

Christoph Daum și-a amintit că, în prima parte a adolescenței, alături de verii și de fratele lui, asculta sâmbătă de sâmbătă emisiunea radio “Hitparade”, înregistrând melodiile difuzate. “Discuri de vinil nu ne permiteam, deoarece costau deja circa 5 mărci bucata, iar eu primeam săptămânal cel mult o marcă, ca bani de buzunar. În timpul emisiunii «Hitparade» ardeam de nerăbdare să aflăm ce loc ocupă fiecare melodie, iar piesa asta a celor de la Beatles a stat foarte mult timp pe primul loc”, a declarat selecționerul României.

Locul 2 – Imagine (John Lennon)

“În anii 70 am studiat sportul și limba și civilizația engleză. A fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Eram curios, deschis și întruchipam întrucâtva unele clișee referitoare la studenți. Puneam autoritatatea sub semnul întrebării și făceam parte dintr-o organizație studențească. În timpul școlii generale purtasem părul lung până la urmeri, dar acum nu mai mergea, pentru că mă încurca prea tare la sport. Această melodie a lui Lennon m-a impresionat mai tare decât «Give Peace a Chance», care a jucat un rol important în mișcarea protestatară. Imaginați-vă că războaiele încetează, pentru că nimeni nu mai merge pe front. Această idee m-a făcut să reflectez îndelung”, a explicat Christoph Daum.

Locul 3 – Another Brick In The Wall (Pink Floyd)

Selecționerul României a fost impresionat de spectacolul presupus de concertele renumitei trupe engleze. “Am fost la concerte Status Quo, Uriah Heep, Black Sabbath, Emerson, Lake & Palmer, dar Pink Floyd au fost cei mai tari, datorită tehnicii și efectelor speciale. O scenă cu un zid de piatră uriaș, care apoi se face țăndări dintr-o lovitură!”, a declarat Christoph Daum, care a explicat cum își putea permite să asiste la asemenea show-uri. “Eram încă student, dar lucram cu jumătate de normă ca profesor în Duisburg, câștigând 27 de mărci pe oră. În plus, jucam fotbal la amatorii lui FC Köln în liga a treia. Și de aici ieșeau niște bani frumoși. Pentru că locuiam ieftin, într-un cămin studențesc, și pentru că aveam un Volkswagen “Broscuță”, îmi permiteam să merg la un concert Pink Floyd”, a declarat neamțul.

Locul 4 – We Are The Champions (Queen)

Celebra piesă a trupei în care a strălucit Freddy Mercury a acompaniat mereu marile succese obținute de Christoph Daum în cariera de antrenor. “Această melodie a fost pusă de fiecare dată când am câștigat un titlu sau un alt trofeu important ca antrenor. O leg mai ales de anul 1992, când am câștigat pentru prima dată campionatul Germaniei cu VfB Stuttgart, după un sfârșit de sezon de infarct. Am pus melodia asta și când eu și echipa mea am fost primii dintre pierzători (n.r. – au terminat pe locul 2), iar asta mi s-a întâmplat des. Numai că, atunci când ești învins și dezamăgit, nu prea realizezi ce se întâmplă în jurul tău. Nici cântecul nu-l auzi. De suferit, o poți foarte bine singur. De sărbătorit, însă, o poți face doar alături de alții”, a explicat selecționerul României.

Locul 5 – Mambo No. 5 (Lou Bega)

Această melodie îi aduce aminte lui Christoph Daum de plecările în concediu alături de familie. “Când călătoream cu mașina împreună cu copiii, această piesă era obligatorie. O cântam în cor, toți. Chiar și astăzi se mai întâmplă ca unul dintre noi să o pună la telefonul mobil, iar ceilalți să înceapă să bată din palme și să cânte”, a afirmat neamțul de pe banca tehnică a tricolorilor.

Locul 6 – Wenn Nicht Jetzt, Wann Dann (De Höhner)

Melodia al cărei titlu se traduce prin “Dacă nu acum, atunci când” l-a cucerit pe Christoph Daum în timpul unor meciuri disputate de naționala de handbal a Germaniei, la Köln, în timpul Campionatului Mondial din 2007. ”Acest cântec rula mereu și încingea atmosfera. Și am devenit campioni mondiali! Când mă uit la fotbal, analizez totul. La handbal și la hochei pe gheață nu pricep totul și reacționez emoțional, ca un simplu suporter”, a declarat germanul, despre care s-a spus că ar fi fost ofertat din țările arabe.

Locul 7 – Last Christmas (Wham!)

O melodie care îi aduce aminte lui Christoph Daum de periodele Sărbătorilor de iarnă petrecută de cei patru copii.