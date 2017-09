Cine este Constantin Dumitrașcu, cel mai tare impresar de fotbaliști din lume. Singura apariţie în presa din România, în ”Libertatea”. Vorbește trei limbi străine, are doi copii și locuiește în două țări.

Dumitrașcu este liderul în Top 5 impresari Forbes, fiind depășit doar de Scott Boras (baseball), și depășindu-i la venituri pe mult mai cunoscuții Joorge Mendes (Cristiano Ronaldo), portughez, și Nino Raiola (Pobga și Ibrahimovici) – italian.

”Pare un Bill Gates, cu ochelarii lui de tocilar. Zero interviuri, zero viață mondenă, dar multe transferuri”, scrie prestigiosul cotidian italian Tuttosport. Peninsularii omit însă un lucru. Dumitrașcu are o apariție în presa din România, în 2012, în paginile cotidianului ”Libertatea”.

Acum 7 ani, Constantin Dumitraşcu recunoșatea că nu are nici o relaţie de afaceri cu fotbaliştii sau impresarii români. Practic, era necunoscut publicului din România, un public saturat de apariţia pe toate posturile a agenilor FIFA Ioan și Victor Becali.