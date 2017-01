Cine îl va înlocui pe Florin Mergea în echipa de Cupa Davis pentru meciul din Belarus: Nicolae Frunză. N-aude cu o ureche! | EXCLUSIV

Cine îl va înlocui pe Florin Mergea în echipa de Cupa Davis pentru meciul din Belarus. Mergea a anunţat, marţi, într-un mesaj postat pe social media, că nu va participa la joc, deoarece se află în plină refacere după accidentarea suferită la JO 2016.

”Cu părere de rău, vreau să vă anunţ că nu voi face deplasarea la Minsk pentru meciul de Cupa Davis contra echipei Belarusului, deşi mi-aş fi dorit acest lucru.

Sunt în plină refacere după accidentarea suferită la Rio din cauza căreia au apărut şi alte accidentări în încercarea de a reveni la nivelul de anul trecut. Dacă anul trecut am avut luxul de a îmi permite sa pierd 2.000 puncte, anul acesta nu mai pot face asta, iar încă o săptămână în plus în acest moment mi-ar pune în pericol următoarele luni.

Cine îl va înlocui pe Florin Mergea în echipa de Cupa Davis pentru meciul din Belarus. Florin e accidentat

De trei săptămâni am început un program special de recuperare şi de exerciţii specifice alături de preparatorul meu fizic care îmi va fi alături zi de zi anul acesta, inclusiv în perioadele de pauză de la Bucureşti. Progresul deja se vede şi cu paşi mici sper ca la Indian Wells sa fiu 100% din punct de vedere fizic. Vă mulţumesc în continuare de suport şi înţelegere”, a anunţat Florin Mergea.

Florin Mergea va fi înlocuit de Nicolae Frunză, jucător care are probleme de auz și a cărui poveste a scris-o Libertatea.

Numele lui Frunză a fost vehiculat recent în legătură cu meciuri dubioase pentru pariuri.

”Nu am cunoștință despre astfel de evenimente, despre incidentele despre care vorbiți. Băiatul meu are însă o mare problemă. Nu are timpanul de la urechea dreaptă, îi lipsesc 8 milimetri din timpan! S-a dus la un turneu în Spania, cu Tatomir și cu Bogdan Apostol, și au dormit într-un bungalou. Al meu a luat o răceală, care i-a inflamat amigdalele, acum nu le mai are. Apoi, problema i-a tocat timpanul! Uneori, își pierde echilibrul. Poate l-a văzut cineva într-un astfel de moment, când avea 40 temperatură și îi era rău, iar apoi a spus că face blaturi. Dacă ai un puseu de boală, aia înseamnă că faci blat? El ia antibiotice și are auzul diminuat cu 40% la urechea dreaptă. Trebuie să facă un transplant de timpan, acum studiez problema asta”, a explicat Daniel Frunză, tatăl lui Nicolae.

Alte cazuri în sportul românesc

Ionuț Luțu (fotbal) – probleme de auz

Florin Andone (fotbal) – lentile de contact

Costel Pantilimon (fotbal) – are părinți surdo-muți

În ierarhiile ATP, Frunză e pe locul 530 la dublu și nu e clasat la simplu.

Federatia Română de Tenis anunță echipa care va reprezenta Romania la Minsk, în meciul cu Belarus, din primul tur al Grupei I, zona

Europa/Africa a Cupei Davis. Căpitanul nejucător Andrei Pavel i-a nominalizat pe Marius Copil (127 ATP la simplu), Adrian Ungur (316 ATP la simplu), Nicolae Frunză (582 ATP la simplu) și Horia Tecau (19 ATP la dublu).

”Meciul de la Minsk va fi unul foarte dificil, așa cum sunt de obicei meciurile din Cupa Davis. Belarus are o echipa solidă, cu jucători tineri care vor căuta să se afirme în acest meci. Din păcate noi mergem și fără Florin (Mergea – n.a.), care se reface după o accidentare și are nevoie de aceasta pauză. În lotul României pentru acest meci îl vom avea pe Nicolae Frunză, un jucător tânăr și talentat. De asemenea, va merge la Minsk și Stefan Palosi, un junior de viitor, care trebuie să se obișnuiască încă de pe acum cu atmosfera meciurilor de Cupa Davis”.

Echipa de Cupa Davis a României va întâlni Belarus în primul tur al Grupei I, zona Europa/Africa, întâlnirea fiind programată în perioada 3-5 februarie la Minsk.