Ciprian Panait a devenit campion în Arabia Saudită! ”O seară magică”

Echipa pe care o antrenează, Al Hilal U21, a câștigat în ultima etapă, duminică, 3-0 în fața celor de la Al Shabab, și si-a adjudecat oficial titlul de campioană la U21.

”Este o seară magică pentru mine, sunt atât de fericit. A fost un an greu, am muncit mult alături de cei din echipă și până la urmă am reușit o performanță incredibilă!

Am scris istorie la Al Hilal, sunt fericit că am decis să rămân aici acum câteva luni, atunci când am avut mai multe oferte!

Al Hilal e familia mea, e clubul pe care-l iubesc și pentru care voi lupta și voi încerca să facem performanță la ce mai înalt nivel!”, a spus Panait conform gsp.ro.

Panait, fost antrenor secund la Rapid sau FC Vaslui, a avut şansa să stea şi pe banca primei echipe, ca interimar în actualul sezon, iar în cele 7 etape în care a condus echipa, nu a pierdut niciun meci.

