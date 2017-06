”La 65 de ani, Ranieri are o experienţă frumoasă ca antrenor şi un palmares impresionant la Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Parma, Juventus Torino, AS Roma, Inter Milano, AS Monaco şi Leicester City”, scrie site-ul francezilor.

Claudio Ranieri este noul antrenor al echipei FC Nantes, după ce oficialii au obţinut o derogare de la liga franceză, pentru că, potrivit regulamentului, un antrenor din Ligue 1 nu poate avea mai mult de 65 de ani.

Antrenorul italian este născut în 20 octombrie 1951 şi a depăşit vârsta de 65 de ani cu peste şapte luni.

La FC Nantes, Ranieri îl va înlocui pe Sergio Conceicao, care a plecat la FC Porto.

