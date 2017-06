Claudiu Keșeru este dezamăgit că nu a mai fost convocat pentru meciul cu Polonia: ”Cu domnul Daum n-am primit multe șanse”

Claudiu Keșeru este dezamăgit că nu a mai fost convocat de selecționerul Christoph Daum pentru meciul cu Polonia, programat sâmbătă, de la ora 21:45, la Varșovia, în preliminariile CM 2018.

„În perioada cu nea Puiu cu siguranță am primit șanse și am înscris în câteva meciuri, chiar dacă nu am reușit să mențin acel ritm pe care l-am impus de la început. Din punctul meu de vedere șansele pe care le-am primit în campania de la calificare cu domnul Daum, cu excepția meciului cu Danemarca, nu se poate spune că mi-am primit o șansă pe care nu am fructificat-o!

Am avut cinci minute cu Muntenegru, opt cu Polonia, 25 sau 30 cu Armenia și 60 cu Danemarca. La ultimul meci mi-am creat ocazii, dar n-a vrut să intre mingea în poartă. E clar că rămâne un gust amar referitor la echipa națională. Așa cum am mai spus-o nu reușesc să am aceleași prestații ca la Ludogoreț”, a spus Keșeru la DolceSport.

Christoph Daum l-a avertizat pe Keșeru imediat după remiza cu Danemarca, 0-0, la Cluj, pe 26 martie: ”La Ludogoreț Claudiu e ajutat foarte mult de brazilienii care-i creează ocazii. Dacă vă uitați la defensivele din Bulgaria veți vedea că nu sunt așa de pregătite. Dacă fructificam acele șanse aveam 2-0 la pauză. Cu Polonia revine Florin Andone, care a fost suspendat”.

