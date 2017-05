Claudiu Niculescu, la un pas să antreneze Petrolul. Dezvăluirile actualului antrenor de la FC Voluntari, înaintea finalei de Cupă cu Astra.

”Acum doi ani am fost la un pas să semnez cu Petrolul. Contractul era semnat de Dan Capră, lipsea doar semnătura mea. Din păcate, nu am putut să reziliez contractul cu CS Mioveni, la acel moment eu eram sub contract cu ei! Ar fi fost ceva fantastic să antrenez aici. Am intrat pe Ilie Oană, la poza oficială pentru finala Cupei României, și am simțit fiori”, a spus Claugol.

Petrolul 52 Ploiești se află acum în Liga IV și va susține barajul de promovare în Liga 3. Citește și... Șumudică și Claudiu Niculescu au făcut glume la poza oficială a finalei Cupei României / FOTO

Sâmbătă va fi și un duel al foștilor căpitani ai Petrolului Ploiești, Laurențiu Marinescu și Costin Budescu. ”Sper ca eu să am mai mulți fani decât el!”, a spus ”Marin”. Accidentat grav, el a ratat finala Cupei din 2013, câștigată de Petrolul.

Citiți și Marius Șumudică a plâns înaintea finalei de Cupa României cu FC Voluntari. Șumi, ultimul meci pe banca echipei din Giurgiu / FOTO&VIDEO

LIVETEXT Finala Cupei României: FC Voluntari – Astra Giurgiu (sâmbătă, ora 20.45, Ploiești, stadion ”Ilie Oană”). Antrenorii s-au pozat cu trofeul / FOTO&VIDEO