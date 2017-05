Claudiu Niculescu, primul trofeu ca antrenor: ”E meritul băieților”. Reacția lui Marius Șumudică. Toate declarațiile

Claudiu Niculescu, primul trofeu ca antrenor: ”E meritul băieților”. Reacția lui Marius Șumudică. Finala Cupei Românei a fost câștigată de FC Voluntari.

”Sunt fericit, extenuat, au fost zile grele, cu emoție, presiune, nerăbdare până la începerea jocului, dar a meritat. Am meritat această victorie. Îi las pe băieți să se bucure, pentru că acest trofeu este al băieților, pentru mine, fără ajutorul lor, nu ajungeam aici. La penalty-ul decisiv al lui Achim nu am avut nici o emoție.

La antrenament a executat impecabil.

E primul meu trofeu ca antrenor, sunt foarte bucuros. Înainte de tragearea la sorți, le-am spus bieților că o să luam trofeul”, a spus Claudiu Niculescu, în direct la Dolce Sport.

Le-am zis să aibă încredere. Erau cu capetele lăsate la pauză. Cred că şi-au revenit în repriza a doua. Cred că în repriza secundă am pus presiune încă din minutul 46. Nu mi-am pus clauză de cupă europeană în contract”, a spus Niculescu, pentru Digi Sport Special.

”A fost o emoție în plus, o bucurie foarte mare, mai ales că jucam acasă. Ne doream foarte mult trofeul, pentru că nimeni nu ne dădea nicio șansă”, a declarat Laurențiu Marinescu în direct la Dolce Sport.

”I-am lăsat pe colegii mai tineri să bată penalty-uri. E un trofeu foarte important pentru mine, este al patrulea. Nici nu mă gândeam la așa ceva. E unul dintre cele mai frumoase trofee pe care le-am câștigat, pentru că l-am luat cu o echipă cu care nu mă așteptam. Dacă la Rapid ne așteptam să luăm trofee, aici nu ne așteptam. E istorie ceea ce am realizat noi astăzi”, a declarat Vasile Maftei la Digi Sport.

Claudiu Niculescu, primul trofeu ca antrenor. ”Stan trebuia să bată ultimul”

Dincolo, antrenorul Marius Șumudică a recunoscut că jucătorii săi nu au respectat ordinea stabilită de el la executarea penalty-urilor.

”Nu mai are rost acum să comentez. Am pierdut o finală, îmi pare rău că ne despărțim în condițiile astea. În a doua repriză nu știu de ce ne-am retras, ce am vrut să facem. La loterie a ratat un singur jucător și asta e… Stan (n.r. cel mai vechi jucător din lotul Astrei) trebuia să bată ultimul…

Am avut performanțe remarcabile cu acești băieți, se închide un ciclu. Nu mai există nici o șansă să mai continuu la Astra. Sunt prea supărat să vorbesc acum despre viitoarea echipă. Îmi pare rău că nu m-am impus mai mult în fața unora. Am greșit și eu foarte mult.

Astra e o echipă fără public, fără identitate. Au venit 70 de spectatori de la Giurgiu”, a spus Șumudică, la Dolce Sport.

”S-a rupt jocul, când au ieșit Teixeira și Lovin. Am pierdut mijlocul terenului. Îi felicit, bravo lor! Îl felicit pe Claudiu Niculescu! Le doresc baftă în continuare. Nu știu dacă meritau sau nu meritau, cred că au fost două reprize diametral opuse. Dacă Ioniță marchează și face 2-0, se termină meciul, dar asta este. Am 46 de ani, am timp să o mai câștig… O să o câștig, nicio problemă. Îmi pare rău că nu am reușit să facem mai mult anul ăsta, oricum las echipa calificată în cupele europene. Ăsta era obiectivul”

Alex Ioniță: ”Meritam statuie”

Alex Ioniță, marcatorul Astrei din timpul regulamentar: ”Trebuie să învățăm din greșeli. Din minutul 70 m-am lovit și n-am mai putut juca la fel. Nu am avut susținerea celor din conducere, primim mereu salariile prin creanțe. Ne-am fi dorit să fie mai mult alături de noi. Cred că la ce condiții am avut, unii jucători ar merita statuie. Îmi pare rău pentru Șumudică, a reușit rezultate mari aici. Mi-aș fi dorit să continue. Am auzit că ar veni Edi Iordănescu, dar nu ne-a anunțat nimeni încă foarte clar”.

Lovin se face impresar

Florin Lovin, 35 de ani, se va retrage după acest meci și a anunțat că se face impresar: ”Din pacate, vârsta își spune cuvantul, m-au luat ceva crampe. Sunt puțin trist. Am avut privilegiul să joc ultimul meci cu trofeul pe masă. Am un sentiment de izbăvire pentru că familia merită să ma aibă alături. Și toată cariera mea țin să i-o dedic tatălui meu, care a decedat în urmă cu un an și jumatate. Tot timpul a luat banii familiei și mi-a luat mie mingi, ghete… Și, de de acolo sus, din cer, a avut grijă de mine în acești doi ani fantastici care au fost la Astra. De luni sunt ompresar și sper să fac lucruri frumoase în această mseserie”.