Președintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, Narcis Răducan, a afirmat miercuri, într-o declarație de presă, că a propus pentru joi o ședință a Adunării Generale a Acționarilor (AGA), punctând că până în acest moment nu s-a identificat nicio sursă de venit la club, informează Agerpres.

El a precizat că, din cauza situației financiare, clubul întâmpină dificultăți în organizarea următoarelor competiții.

„S-au speriat și de perspectiva de a pierde puncte, după cum știți astăzi suntem pasibili de o penalitate de 6 puncte, oricum, direct acolo voi pleca, direct în vestiar. Din fericire, aseară am reușit să ajung la un numitor comun cu Răduț și Erico și, în condițiile acestea, am evitat depunctarea. (…) Mâine am propus o ședința AGA și am vorbit cu Petre Grigoraș să permită la 2-3 reprezentanți ai echipei să vină la această ședință. În condițiile în care băieții nu vor să se antreneze, să joace, vă dați seama că sunt consecințe grave de imagine, sportive, eu sper să nu ajungem acolo, dar efectiv sunt îndreptățiți la orice acțiune pentru că a trecut prea mult timp de când trebuia să rezolvăm aceste probleme. Așteptăm și decizia Tribunalul legată de insolvență, nu s-a identificat nicio sursă de venit, tocmai de aceea am propus ședința de mâine dimineață, pentru că efectiv avem dificultăți în a organiza următoarele competiții atât la echipa mare, cât și la echipele mici”, a declarat Narcis Răducan.

A fost inițiată procedura de intrare în insolvență

Conducerea clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu a anunțat, în data de 8 octombrie, demararea procedurii de intrare în insolvență, potrivit site-ului oficial al grupării.

”Adunarea Generală a Asociaților clubului Pandurii Târgu Jiu a decis vineri, 7 octombrie 2016, demararea procedurii de intrare în insolvență a clubului. Structura de conducere a clubului Pandurii rămâne aceeași, cu Narcis Răducan președinte executiv, dar cu completările de post impuse de legea insolvenței”, se menționează pe site-ul Pandurii Târgu Jiu.