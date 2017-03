Scandalul continuă! Cluburile protestatare din polo amenință federația cu judecata!

Ape tulburi în polo-ul românesc. Scandalul continuă în bazin! Cluburile protestatare din polo amenință federația cu judecata!

Ultima etapă din Liga Națională a consemnat un protest inedit în bazinul olimpic din Brașov. Sportul Studențesc Corona și CSM Digi Oradea (finalistă în Euro Cup în acest sezon) au evoluat cu plasture alb pe umârul stâng în semn de protest față de noua conducere a federației.

Mai mult, pe marginea bazinului, a fost afișat un banner mare cu mesajul „CORECTITUDINE PENTRU POLO”.

Cluburile protestatare din polo amenință federația cu judecata! Găvruș nu ia în calcul realuarea alegerilor

În ciuda protestului și a faptului că 6 cluburi au depus deja memoriu la MTS acuzând nereguli majore la ultimele alegeri ale forului de specialitate, noul președinte al federație, Călin Găvruș, a declarat că nu ia în calcul reluarea alegerilor: ”Sunt două tabere adverse, una a câștigat, cealaltă a pierdut. Trebuie să se obișnuiască, să accepte acest lucru. Pentru mine e ca și cum nu s-a întâmplat acest protest. S-au spus lucrui grave, este adevărat. Eu am fost doar candidat, alegerile au fost organizate de fosta conducere. Nu înțeleg cu ce vă pot ajuta eu în legătură cu acest protest. Din ceea ce am înțeles, toate cluburile care au votat sunt înregistrate și au cod de identificare sportivă. Nu este nici o neregulă. Au fost alegeri absolut corecte. Procesul verbal a fost ținut de cineva din tabăra adversă. Foarte bine că MTS va analiza. Trebuie să se constate că au votat cluburi care nu au activitate. Nu știu de ce îmi sunt reproșate mie mai multe lucruri. Alegerile au fost validate, am fost felicitat deja de LEN și de FINA. Nu se pune problema să se repete”.

Cluburile protestatare din polo amenință federația cu judecata! ”Găvruș e manipulat”