Cod roșu sub panouri: Baschetul 3 la 3 a făcut valuri uriașe pe malul Mării Negre.

In weekendul trecut, Constanța a fost capitala de week-end a baschetului 3 la 3 și și-a purtat coroana cu mândrie și succes. Astfel, s-a confirmat clasicul “mă-ntorc la tine iar și iar mare albastră!”. Este al doilea an consecutiv de Superbet Constanța Streetplay. Categoric vom reveni la malul mării, chiar în ultimul weekend al lui August, aducând valul nostru de baschet și voie bună pe nisipul încins.

Cele două terenuri de baschet instalate în apropierea plajei din Mamaia au fost principalul punct de atracție pentru două zile, mii de spectatori oprindu-se pentru a urmări partidele, dar și pentru a participa la concursurile care le-au fost dedicate și la care au putut câștiga premii în bani sau obiecte oferite de partenerii competiției.

Armata a fost cu noi! Și nu orice armată, ci US Army. Cum baza de pregătire de la Kogălniceanu este la o aruncare de 3 puncte distanță, soldații din USA Army și-au luat permisie pentru a juca alături de noi sportul devenit religie pe terenurile din New York sau Chicago. Chiar dacă au fost de departe cei mai bine pregătiți fizic, americanii și-au dat seama că trasul cu pușca le este mai la îndemână decât trasul din spatele semicercului cu mingea de 3 la 3. Cu lunetele lăsate la unitate, invitații noștri speciali nu au ajuns în fazele finale dar au trăit din plin visul american: un week-end pe plajă, cu baschet și voie bună. In Streetball we trust!

La Superbet Constanța Streetplay s-au înscris aproape 300 de jucători din toată țara! Am avut parte și de majorete, de dansatori, de transmisii live de foarte mulți copii de toate vârstele printre participanți și chiar printre câștigători.

Superbet Constanța Streetplay a fost dominat de echipa bucureșteană alcătuită din Mihai Văcărescu, Bogdan Sandu, Marius Ciotlăuș și Cezar Bărăgău, care a câștigat toate cele șase meciuri înainte de expirarea timpului regulamentar și a avut o medie de 21,3 puncte pe meci. Cei patru i-au învins în finală pe marii lor rivali de la Rahova’s Finest, scor final 21-7, bifând cel de-al doilea succes din tur, în timp ce Rahova are trei turnee cucerite.

La Open Feminin, echipa Agro Squad, cu Mihaela Chelariu, Sonia Vilcinschi, Alexandra Chițanu și Alexandra Anghel de la CS Agronomia Bucureși în componență, au câștigat turneul după o finală echilibrată, scor 16-13 cu Foxi Squad.

Așadar, Superbet Constanța Streetplay a avut de toate pentru toți. Soarele a ținut să răsplătească eforturile cunoscutei case de pariuri Superbet așa că pe unii i-a lăsat albi, iar pe alții i-a iubit până i-a înroșit, desenând peisajul baschetbalistic de la Perla în culorile celor de la Superbet. Așa branding gratis dedicat numai la Mamaia găsești!

Bronzați și în mare formă, vă așteptăm pe toți la turneele viitoare. Mergem la Oradea, avem Challengerul și Final Tourul în capitală, mai dăm o fugă pe la mare și încheiem în forță în inima Olteniei. Până atunci… am încălecat pe-un val și ne vedem la streetball!

Superbet Constanța Streetplay a fost un eveniment marca Sport Arena Streetball, organizat în parteneriat cu Asociația Terra Semper Fidelis Perspectiva pentru Viitor, Primăria Municipiului Constanța și Direcția pentru Sport și Tineret a Județului Constanța.