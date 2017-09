Comisia Tehnică va stabili azi numele posibililor înlocuitori ai lui Christoph Daum. Toate numele vehiculate.

ACTUALIZARE ora 12.00: Marcel Pușcaș și-a dat demisia din acest for, unde nici măcar n-avea drept de vot:

Am intrat în sală, am urat succes, am mulțumit pentru colaborare și am depus hârtia la Stoichiță în atenția lui Răzvan Burleanu. Este vorba despre incompatibilitate cu atribuțiile Comisiei Tehnice. Nu sunt compatibil cu felul în care funcționează și ce atribuții are.

Nu e un rol de decizie, ci de sfătuire și îngrădire a activității. Nu te interesează nici aspectele medicale, nici bugetul când stabilești un calendar competițional internațional. Se invocă faptul că e treaba Comisiei bugetul? Păi, cum să nu fie? De exemplu, propui un turneu sau meciuri nu știu pe unde și apoi ți se transmite că n-avem bani. Atunci de ce mai vorbim?

Se lucrează cu teme gata impuse și cu subiecte deja stabilite, cu informări în loc de rezolvări. Astăzi, de exemplu, aveam pe ordinea de zi informare în privința activității departamentului tehnic și analiza ultimelor două meciuri ale echipei naționale de seniori.

Deci ne informează după ce se petrec anumite lucruri. Păi, informarea se face pe mail, ce sens are să ne adunăm inutil?! Nu cred că se va lăsa cu propuneri de selecționer și, oricum, nu se ține cont. E simplu. Și atunci de ce naiba mai e nevoie de Comisia Tehnică?”, a declarat Pușcaș.

ACTUALIZARE 11.15: Ședința a început, dar șefii FRF au avut grijă să baricadeze totul, ca nu cumva să „transpire” vreo informație.

Comisia Tehnică a FRF va intra în ședință azi pentru a analiza dezastrul lăsat de Daum la echipa națională, care a ieșit „glorios” din calculele calificării la Mondialul din 2018, cu două etape înainte de finalul preliminariilor.

Ciudat este că din Comisia Tehnică face parte și preparatorul fizic Christos Papadopoulos, membru în staff-ul lui Daum.

Comisia Tehnică va stabili azi numele posibililor înlocuitori ai lui Christoph Daum. Contra, Zenga, Dan Petrescu?

Comisia Tehnică, for condus de Mihai Stoichiță, trebuie să propună câteva nume, aceste variante să fie discutate în Comitetul Executiv, iar apoi să se voteze noul selecționer, care ar prelua naționala după ultimele jocuri din aceste preliminarii, cu Kazahstan și cu Danemarca.

Numele vehiculate sunt Cosmin Contra, antrenorul de la Dinamo, Dan Petrescu, tehnicianul de la CFR Cluj, dar și Walter Zenga. Hagi a spus răspicat că nu vrea acum la prima reprezentativă, fiind evident faptul că nu poate lucra cu Burleanu.

Comisia Tehnică are următoarea componență:

• Mihai Stoichiță – președinte

• Ionuț Badea, Aurel Țicleanu – vicepreședinți

• Sandu Tăbîrcă – secretar general

• Ion Geolgău, Marcel Răducanu, Rodion Cămătaru, Dumitru Dumitriu, Miodrag Belodedici, Ion Vlădoiu, Dan Apolzan, Ionel Augustin, Dumitru Moraru, Mihai Ianovschi, Ciprian Paraschiv, Christos Papadopoulos – membri

• Vlad Munteanu, Marcel Pușcaș, Felix Grigore, Andrei Vochin, Vlad Ungureanu (secretar) – membri fără drept de vot.

