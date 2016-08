Confuzie cu Sâncrăian, bronz olimpic la haltere, care ar fi fost depistat pozitiv: ”Copilul ăsta poate pierde totul, a muncit toată viaţa pentru medalia asta”. Primele declarații

Ovidiu Fătu, antrenorul halterofilului Gabriel Sâncrăian, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice, care ar fi fost depistat pozitiv la JO de la Rio, a declarat, pentru News.ro, că sportivului i s-ar fi descoperit valori ”prea mici” de epitestosteron la testarea făcută imediat după câştigarea medaliei şi, la o săptămână de la sosirea acasă, i s-a cerut acordul pentru testarea probei B de urină.

”Imediat după ce a câştigat medalia, Sâncrăian a fost dus la testarea antidoping, i s-au luat probele de urină A şi B. Atunci nu i s-a spus nimic, mai ales că a fost cazul unui sportiv de la 69 de kilograme care a fost depistat pozitiv şi a fost imediat anunţat. În 48 de ore trebuia să i se dea rezultatul, nu am primit nimic, a plecat acasă. Apoi, Gabriel mi-a povestit că a fost anunţat, în 19 august, de domnul Epuran parcă (şeful delegaţiei României la Rio – n.r.) că ar fi o problemă cu testul lui, eu am înţeles că ar fi vorba de nivelul de epitestosteron, că ar fi fost prea mic, adică să zic el avea vreo 2, iar normal ar fi de 3,2-3,3 unităţi. Eu nu mă pricep, dar am vorbit şi eu cu specialişti care mi-au spus că nu se ştie în prezent nici de ce creşte, nici de ce scade acest epitestosteron. Gabriel a slăbit peste 8 kilograme pentru Rio, nu ştiu dacă şi asta are vreo importanţă”, a povestit pentru News.ro, antrenorul lotului olimpic de haltere, Ovidiu Fătu.

Din declarațiile antrenorului se înțelege că COSR știa de caz de la Rio, dar l-a ascuns

El a continuat cu referiri la proba B a sportivului: ”În 20 august noaptea, pe la ora 2.30, am înţeles de la Gabriel că tot domnul Epuran i-a cerut acordul pentru testarea probei B de urină, ne-am dat acceptul, pentru că aceasta nu poate fi testată fără acest accept. Această probă B nu a mai intrat în analizare la Rio, ci a fost trimisă la Laboratorul de la Lausanne. Noi eram deja pregătiţi să plecăm spre Bistriţa, unde era programată în 22 august o conferinţă de presă la care să participe şi Gabriel, dar nu am mai mers, sigur că ne doream întâi să aflăm situaţia lui. Acum, nimeni nu mai înţelege nimic. Îl aşteptăm pe preşedintele Nicu Vlad să vină din Australia şi să sunăm noi la federaţia internaţională, pentru că ei nu te anunţă nimic dacă testul nu iese pozitiv. Altfel, poate stăm şi aşteptăm până la Sfântul Petru. Nu e o glumă, copilul ăsta poate pierde totul, a muncit toată viaţa pentru medalia asta”, a mai spus Fătu.

Sâncrăian: ”Nu mă simt vinovat, totul a fost supravegheat”

Sâncrăian, care se află la Bacău în aceste zile, a precizat că în 2016 a mai fost supus testărilor antidoping. ”Înainte de Olimpiadă am mai avut 2-3 testări şi nu au fost probleme. Nu ştiu ce să spun, atâta timp cât nu am nimic oficial. Sunt acuzat, dar nu există vreo dovadă nici de la CIO, nici de la federaţia internaţională, nici de la a noastră. Repet: nu mă simt vinovat, nu am luat ceva interzis”.

”Eu nu am primit nimic oficial despre vreun test doping pozitiv. Am primit doar un telefon că ar fi ceva probleme cu proba A, pe care l-am făcut imediat după concurs, şi apoi mi s-a cerut şi acordul pentru proba B. Eu ştiu că un rezultat pozitiv la test doping trebuia să-l primesc în 48 de ore, or eu am mai stat la Rio încă cinci zile şi nimeni nu a spus nimic. A fost caz de halterofil găsit dopat acolo, a şi plecat acasă după concurs, au fost alţi doi trimişi acasă înainte de concurs…. Am înţeles că la mine ar fi vorba de nişte valori la epistestosteron, care ştiu doar atât că se găseşte în corp. Nu vine din medicamente sau substanţe pe care le iei. Eu nu am luat nimic, nu mă simt vinovat, au fost vitamine şi totul supravegheat medical. Nu mă pricep la astfel de substanţe, ca epitestosteron, sunt cam şocat şi aştept un răspuns oficial, mai ales că se testează şi proba B”, a declarat Gabriel Sâncrăian pentru News.ro.

Gabriel Sâncrăian a câştigat medalia de bronz la haltere, la categoria 85 de kilograme, la Jocurile Olimpice de la Rio. Românul a avut atunci un total de 390 de kilograme, la fel ca Denis Ulanov (Kazahstan). Kazahul s-a clasat pe locul 4 deoarece Sîncrăian avea o greutate corporală mai mică decât el. Anunţul privind rezultatul pozitiv al său la un test antidoping a fost făcut, luni, de TVR. În 2013, Gabriel Sâncrăian a fost depistat pozitiv cu stanozolol şi a fost suspendat doi ani.