Continuă scandalul arbitrilor români deghizați care ar fi manipulat meciuri în Turcia și în Cipru. Nu știau engleză, cum de n-au fost descoperiți? Vicele AJF Dâmbovița solicită demisii!

Continuă scandalul arbitrilor români deghizați care ar fi manipulat meciuri în Turcia și în Cipru. Nu știau engleză, cum de n-au fost descoperiți? Vicele Asociației Județene de Fotbal (AJF) Dâmbovița solicită demisii şi convocarea urgentă a Comitetului Executiv al forului!

Măcar patru arbitri activi și unul retras, toți români, de loc din Dâmbovița, s-au dat drept sloveni, turci sau bulgari și au luat decizii incredibile în meciuri amicale disputate de echipe românești în Cipru și Turcia.

Apar noi informații, în consecință continuă scandalul arbitrilor români deghizați care ar fi manipulat meciuri în Turcia și în Cipru.

Conform declarațiilor unuia dintre cei acuzați, Cristian Gavrilașcu (40 de ani, vicepreședinteal Comisiei de Arbitri AJF Dâmbovița), fost arbitru, unul dintre cei care a oficiat ca asistent la partidele de poveste, el le-a transmis măcar celor de la FC Botoșani că este român! Se naște întrebarea dacă, într-adevăr, echipele românești părtașe la acele jocuri amicale chiar nu știau că sunt ”fluierate” de conaționali. Mai ales că, surse autorizate pretind că trei dintre ”cavaleri” nu știau o boabă de engleză! Cum s-au exprimat? De ce nu i-a auzit nimeni vorbind românește. Întrebări fără răspuns!

”La meciul FC Botoșani – Amkar Perm. m-am identificat, am vorbit în românește, se știa să sunt român. În timpul meciului am vorbit în română cu unii jucători, are erau pe partea mea. M-am legitimat cu pașaportul, toată lumea știa că sunt român. S-a făcut atâta scandal că ne-am dat alte nume, însă peste tot apare înregistrat la hotel pe numele meu, exclus varianta cu nume străine. Nu ne-a întrebat nimeni, niciodată, ce naționalitate am, de unde sunt. Niciodată. Ba, din contră, am ridicat problema că nu e nornal să arbitrăm echipe românești. Știau că suntem români, dar ne-au spus că nu este nici un fel de problemă și că oamenii sunt de acord. Bănuiesc eu, ca să fac o analiză, ei ca să poată să ne folosească și să ne bage la meciuri românești, le spuneau echipelor că nu suntem români”, a spus Gavrilașcu pentru jurnaldedambovita.ro.

Continuă scandalul arbitrilor români deghizați care ar fi manipulat meciuri în Turcia și în Cipru: ”Cer demisia de onoare a celor care apar în acest balamuc”



Pe de altă parte, primul oficial al AJF Dâmboviţa care a luat o poziţie responsabilă după scandalul colosal din ultimele zile este vicepreşedintele Florin Tuiu.

”Cer public demisia de onoare a celor apar în acest scandal si ocupă poziţii importante în cadrul asociaţiei, precum Cristian Catană, secretar al Asociației, și Cristi Grigoraşcu, vicele Comisiei Județene de Arbitri! L-am iubit pe Catană ca şi pe copilul meu, avea un culoar bun pentru preşedinţia AJF Dâmboviţa, nu înţeleg ce a fost în capul lui! Mai solicit de urgenţă convocarea Comitetului Executiv, pentru că este o pată imensă pe imaginea Asociaţiei Judeţene de Fotbal, care şi aşa nu era foarte bună. Nu înţeleg de ce domnul președinte Tudor Emil nu a avut până acum o astfel de iniţiativă sau de ce domnul Ioan Negoescu, omul care dirijează arbitrajul lasă lucrurile aşa! Nu am cunoştinţă dacă domnul Tudor avea informaţii despre asemenea practici, însă pentru ce nu intervine cu măsuri? Părerea mea este că asemenea fapte se întâmplau de mai multă vreme şi că unii dintre ei au mai fost acolo. Aşa nu se mai poate continua, trebuie intervenit de urgenţă! Să spunem lucrurilor pe nume, ştim cu toţii ce se întâmplă inclusiv la nivelul comisiilor, cu multe decizii uluitoare, care au fost întoarse de federaţie. În calitate de vicepreşedinte al AJF Dâmboviţa, solicit convocarea de urgenţă a Comitetului Executiv şi luarea măsurilor ce se impun!”, a declarat Tuiu pentru jurnaldedambovita.ro.



Meciuri suspecte în această iarnă și presupusele brigăzi de români deghizați

25 ianuarie, Cipru: Astra – Pogon (Polonia) 1-3 / Cristian Catană – central, Laurențiu Niculae și un asistent neidentificat

25 ianuarie, Cipru: FC Botoșani – Amkar (Rusia)/ Dan Petre – Cristian Grigorașcu, Răzvan Nedelcu

22 ianuarie, Cipru: Ural (Rusia) – Astra 2-4 / brigadă neidentificată

20 ianuarie, Antalya: Pandurii – Krîlia (Rusia) 2-2/ Cristian Catană – Costinel Neagu, Valentin Mihalache

20 ianuarie, Cipru: CFR Cluj – Mezokovesd (Ungaria) 4-1 / brigadă neidentificată

19 ianuarie, Cipru: Astra – Spartak Moscova B (Rusia) 4-0 / Dan Petre – Laurențiu Nicolae, Cristian Grigorașcu

17 ianuarie, Cipru: CFR Cluj – Ufa (Rusia) 2-0/ Dan Petre – Laurențiu Niculae, Cristian Grigorașcu

Federbet, agenția mondială de monitorizare a pariurilor, reclamă modificări nefirești ale cotelor la partide în care au evoluat Astra, CFR, Pandurii și Botoșani. Citiți, vedeți și vă cruciți de deciziile luate la aceste jocuri

Citiți și Cristian Grigorașcu, unul dintre arbitri acuzați că au făcut jocuri pentru mafia pariurilor, și-a dat drumul la gură

Arbitri români au luat identități false și au orchestrat blaturi pentru pariuri în Turcia și Cipru? S-ar fi vândut și pe 1.000 de euro. Reacții / VIDEO

Un om din sistem i-a demascat pe arbitrii români care au orchestrat blaturi în Turcia și Cipru: ”Fac asta de cinci ani” | EXCLUSIV