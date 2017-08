Contra a lămurit situația lui Juan Albin și s-a dat rotund: ”Dacă s-ar întâmpla asta, a doua zi aș fi alături de familie la Madrid”. Cosmin Contra a detaliat „scandalul Albin”, care v-a fost dezvăluit, în exclusivitate, de „Libertatea”.

Cosmin Contra susține că nu e niciun „scurtcircuit” între el și patronul Ionuț Negoiță, deși sursele noastre spun că „problemele” invocate de Albin sunt, de fapt, problemele lui Negoiță cu salariul uruguayanului.

Cosmin Contra s-a dat rotund că nu i se impun jucători și că, în momentul în care asta s-ar întâmpla, ar pleca direct.

Contra a lămurit situația lui Juan Albin: „Nu accept indisciplina”

„În cantonamentul din Slovenia, agentul lui Busuladzici, după venirile lui Anton și Nascimento, a venit cu o ofertă. Jucătorul mi-a zis că vrea să plece. Un jucător care nu mai dorește să rămână și să nu facă performanță, poate pleca. Aici rămân doar jucători care vor performanță”

„În privința lui Albin… El mi-a dat mesaj în urmă cu două seri că e obosit fizic, psihic, că nu dă randament, că are probleme familiale care nu-l lasă să dea randamentul dorit de mine. I-am spus să se liniștească și să se ducă a doua zi la antrenament. Nu s-a dus. În secunda doi am decis să ne despărțim de el.

Indisciplina la mine nu există. Indiferent de nume. Clubul Dinamo nu pierde niciun ban, sunt motive personale care au făcut ca el să se despartă de noi, motive personale care l-au făcut să se întoarcă în țara lui natală. Niciun jucător deasupra unui club ca Dinamo.

La Dinamo rămân doar jucători care vor să facă performanță. La Iași, am făcut cea mai slabă repriză de când sunt la Dinamo. Nu sunt genul care să apelez la statistici, să mă laud cu ce am făcut eu, cât am stat neînvins. La Petrolul am avut 36 de meciuri fără înfrângeri.

Două înfrângeri nu mă dau înapoi de la ambiția mea de a face echipa asta să joace cât mai bine. Vom arăta mai bine și vom începe să avem continuitate în rezultate.

Dacă ne-am despărțit de Azer, de Albin, vor veni alți jucători, cu foame de rezultate, fără alte probleme care să-i împiedice să dea randamentul maxim.

Eu am decis să-l dau afară pe Albin, clubul m-a sprijinit. Nu e nicio răceală între mine și domnul Negoiță. Nimeni din club nu mi-a sugerat să bag pe cineva în echipă. Dacă făcea așa ceva, a doua zi eram la Madrid, cu familia.

Albin e o deziluzie, dar suntem oameni, avem probleme care ne împiedică să dăm randament. Albin a fost corect cu mine, mi-a spus că are probleme, mi-a zis și că putea să rămână la Dinamo și să nu dea randament și să fie criticat. Dar, având această relație cu mine, mi-a spus. Când n-a venit la antrenament, am decis să ne despărțim de el”, a declarat azi Cosmin Contra.

