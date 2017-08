Cornel Dinu, atac devastator după ultimul meci al ”câinilor”: ”La cum arată prezentul, pentru Dinamo este mai bine că viitorul pare că nu există”. Dinamo a bătut-o chinuit aseară pe Sepsi Sfântu Gheorghe, cu scorul de 1-0.

Meciul a fost de o calitate îndoielnică, fapt care l-a făcut pe Cornel Dinu, aprigul contestatar din „Groapă”, să măture pe jos cu dinamoviștii așa cum făcea pe vremuri cu adversarii.

„Acesta este unul dintre cele mai penibile meciuri pe care le-am văzut în istoria lui Dinamo. Echipa nu a putut ieşi din viteza a doua şi nu a schimbat ritmul. S-a chinut. Prima repriză a fost groaznică. La cum arată prezentul, pentru Dinamo este mai bine că viitorul pare că nu există.

La Dinamo este o criză de calitate, din toate punctele de vedere. Este departe de ce juca echipa la venirea lui Contra. Echipa este largă şi nu există circulaţie, nu am văzut nicio combinaţile clare din care să apară o ocazie.

Unii dintre jucători nu au ce căuta pe iarbă. Strategia trebuie să fie alta, trebuie investit în jucători tineri, de viitor”, a spus Dinu la TV Dolce Sport.

Cornel Dinu, atac devastator după ultimul meci al ”câinilor”. Sepsi a reclamat penalty-ul

După atactul lui Dinu, au venit replicile „câinilor” din teren. Aceștia au fost mulțumiți cu victoria. Și atât.

„Ne bucurăm că am reuşit să câştigăm după două înfrângeri consecutive. Scorul a fost cam mic pentru că puteam înscrie mai mult. Importante sunt cele trei puncte. Ne dorim să strângem cât mai multe puncte şi să fim în faţă la finalul sezonului.

Nu am făcut un joc spectaculos, dar am fost eficienţi. Asta am dorit. Am avut un om eliminat, dar azi am gestionat mai bine situaţia. Nu e o problemă că lipsesc etapa viitoare. Sunt sigur că Mister va alege cea mai bună soluţie pentru a câştiga meciul cu FC Voluntari”, a spus Hanca la Dolce Sport.

„Ne-au lipsit doar golurile. Am avut ocazii, unele clare, altele mai puține clare. Importante sunt cele trei puncte. Arătăm bine şi vom căpăta ritm. Vom reuși să fim sus. Echipele mari câștigă și când joacă prost. Am avut încredere în noi şi am fost conștienți că vom reuși să marcăm. Avem șansa noastră la titlu, dar îi lăsăm pe cei care investesc și își anunță la televizor intențiile să vorbească„, a declarat Paul Anton, la TV Digi Sport.

Oaspeții au reclamat penalty-ul. „Din punctul meu de vedere, penalty-ul s-a acordat prea ușor. Consider că nu aceasta este valoarea noastră, dar nu ne-am găsit cadența. Trebuie să schimbăm ceva, pentru că așa nu se mai poate. Am presiune, toți antrenorii au presiune, am avut presiune și în liga a patra. Din fericire, până acum ni s-a dat credit”, a spus tehnicianul lui Sepsi la Look, la finalul partidei.

