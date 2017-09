Noul selecționer Cosmin Contra a dialogat cu fanii naționalei în cadrul emisiuni ”Raport de joc”, de la FRF TV. ”Guriță” a dezvăluit, printre altele, că va încerca să implementeze în jocul tricolorilor metode învățate în Spania și că le va cere jucătorilor să i se adreseze cu apelativul Mister.

Căpitanul de echipă: Voi respecta ierarhia de până acum. Căpitani vor rămâne cei de până acum

Meciul de debut cu Kazahstan, la Ploiești, 5 octombrie: Mă întorc după 3 ani şi jumătate la Ploieşti. Mă aştept ca fanii Petrolului să creeze o atmosferă cum numai ei știu să o facă.

Portar: Titularul postului de portar este clar Tătărușanu. Nu am de ce să schimb.

Jucători de la tineret: Aveam de gând să convoc doi-trei jucători de la naționala de tineret, dar e mai important ca tineretul să se califice la turneul final al Campionatului European. Nu ne-am mai calificat din 1998.

Sistem de joc preferat: 4-2-3-1.

Stil de joc: Nu pot să promit un joc spectaculos, dar vom vedea o echipă mai organizată. Nu avem jucători de la mijloc în sus care să facă spectacol.

Încerc să aduc și câteva noutăți la prima mea acțiune.

Liga Națiunilor: Obiectivul este să câștigăm grupa, pentru a avea șansă să ne calificăm la Euro 2020 dacă ne clasăm în primele două echipe în preliminarii.

Selecția: Voi încerca să convoc jucătorii care joacă, dar dacă e nevoie voi chema și jucători de perspectivă care au nevoie de ajutorul nostru. Întinerirea naționalei este o strategie, pe care mi-o asum, dar rezultatul contează, și vor juca doar cei mai în formă. Nu contează vârsta. Pentru mine primează calificarea la Euro 2020. Asta nu înseamnă că nu vom avea în vedere și jucătorii tineri.

Bogdan Lobonț: L-am sunat și l-am întrebat dacă are carnet de antrenor pentru că am vrut să-l cooptez în stafful meu. Mi-a spus că nu are. Am nevoie de experiența lui în vestiarul naționalei. Nu l-am adus să apere, ci să mă ajute. Vine cu inima deschisă.

Naturalizarea: Nu sunt în măsură să răspund la această întrebare.

Tricoul cu numărul 10: Nicolae Stanciu poate prelua tricoul cu numărul 10. Gicu Grozav la fel. Sunt doi-trei jucători care pot purta numărul 10.

Unde va juca naționala: Îmi doresc să jucăm în toată țara. La Craiova, la Timișoara. Trebuie să avem toate condițiile.

Antrenorii de la care a învățat meserie: Domnul Arnăutu, Marcel Pigulea, Sorin Cârțu, Victor Pițurcă, Anghel Iordănescu. Apoi în străinătate Fatih Terim, Carlo Ancelotti, Bernd Schuster. Am avut mulți antrenori valoroși, de la care am învățat. Am început să mă preocup de meseria de antrenor spre finalul carierei de fotbalist.

Nu am vorbit cu domnul Christoph Daum. Am discutat cu secundul Rudi și cu Ionuț Badea. AU fost foarte deschiși și le mulțumesc. Au dat dovadă de profesionalism.

Adversarul care i-a dat cele mai mari bătăi de cap în cariera de fotbalist: Marc Overmars, de la Barcelona.

Benzar soluția cea mai bună pentru postul de fundaș dreapta. Hanca poate fi și el, pentru că îl cunosc foarte bine.

Cel mai în formă jucător român este Bicfalvi, marchează regulat la Ural. În România, Băluță este într-o formă extraordinară. La fel și Mitriță. Cei de la Steaua au fluctuații. Îmi place Dragoș Nedelcu. Alibec, face un meci bun, apoi unul mai slab.

Cel mai bun fotbalist român: Am avut plăcerea să fiu coechipier cu Hagi, și să fiu antrenat de el. Hagi este cel mai mare fotbalist român.

Jucătorii trebuie să dea o altă imagine naționalei și o speranță suporterilor pentru viitoarele preliminarii.

În ce tabără va fi la alegerile din martie de la FRF, Burleanu sau Generația de Aur: Nu sunt politician.

Regula U21 în Liga 1: este foarte bună.

Îmi place foarte mult respectul din cadrul grupului și nu mă abat de la disciplină.

Îmi place școala de antrenorat spaniolă. Aceste metode voi încerca să le implementez și la echipa națională.

Regret incidentul cu Davids. Am fost un jucător mai recalcitrant.

Le promit fanilor că voi încerca împreună cu jucătorii să dăm tot ce putem pentru a câștiga.

Pantilomon la Deportivo: I-am spus că este campionatul care i se potrivește. Dacă ar fi făcut acest pas mai devreme ar fi putut fi titular la națională. Mi-ar plăcea să avem mai mulți jucători român în Spania, care să joace.

Îi voi ruga pe jucători să-mi spună Mister, chiar dacă sunt unii jucători care au jucat cu mine în echipă. Este o formă de respect.