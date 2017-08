Cosmin Contra a făcut praf arbitrajul lui Găman: ”Șovre mi-a spus că nu el a dat penalty-ul, poate că Găman e un Superman”.

Liga 1, etapa 5, CFR Cluj – Dinamo 1-0. Victorie ”scurtă” a ardelenilor. Culio a transformat un penalty! VIDEO. Antrenorul Cosmin Contra a luat foc la final.

Cosmin Contra a acuzat penalty-ul acordat prea ușor de central.

”Dacă mă apuc să vorbesc despre arbitraj, poate nu mai stau pe bancă vreo lună. Vreau să-mi explice domnul Găman cum a văzut hențul, pentru că domnul asistent Șovre mi-a spus că nu el a dat penalty-ul. Dacă domnul Găman e un Superman și poate vedea un astfel de penalty, atunci eu o să stau pe bancă și nu o să mai spun nimic.

Cosmin Contra a făcut praf arbitrajul lui Găman. O să-i recuze și pe ”central”, și pe asistent

Am avut ocazii multe, dar n-am reușit să marcăm. Am încercat să desfacem apărarea lor, am dominat 90 de minute. O decizie a arbitrului a făcut scorul să fie 1-0. Nu a fost CFR – Dinamo 1-0, ci Găman – Dinamo 1-0. Mi s-a spus și mie înainte de meci că avem o istorie foarte neagră cu Găman și cu Șovre. O să cer să-i recuze. Pentru că altădată va fi același lucru”, a declarat Contra, la Dolce Sport.

Ionuț Nedelcearu susține că n-a atins mingea cu mâna la faza penalty-ului: ”N-a fost nici un fel de penalty. Mingea m-a lovit în piept, m-am jurat. Cred că domnul Găman putea aștepta decizia tușierului, pentru că nu putea să vadă din spate. Cred că meritam să câștigăm acest meci”.

”Am revăzut faza și este penalty inexistent, așa a zis și domnul Crăciunescu. A fost cel mai bun arbitru din România! Nu e prima oară când Găman greșește așa contra lui Dinamo. Orice echipă care joacă aici pleacă de la 1-0 pentru CFR. Petrescu era ironic când vorbea de arbitraj”, a spus directorul general dinamovist Adrian Mutu, la Digi Sport Special. ”Ei s-au apărat cu 8-9 jucători, practic cu toată echipa, nu am dominat în nici un meci așa cum am făcut-o în repriza secundă. Suntem mulțumiți de joc, am avut ocazii. E păcat, însă, pentru spectacol că victoria a fost decisă de o asemenea decizie. Am pierdut dintr-o decizie greșită. Tușierul a confirmat și el că nu a dat penalty. Nu știu cum a văzut Găman penalty din acel unghi, era aproape imposibil”.

Cosmin Contra a făcut praf arbitrajul lui Găman. Petrescu: ”Și eu făceam la fel”

”În prima etapă am avut la Botoșani penalty și am primit un roșu. Atunci am tăcut, asta vreau să fac și acum. Nu știu dacă a fost o greșeală, respect ce spune Contra, respect ce spune Dinamo. Dacă a fost o greșeală, am profitat de ea, punctele sunt la noi. Dacă eram în locul lui Cosmin, făceam aceleaşi declaraţii. Vreau să ne respectăm. Contra a stat la mine în birou o oră înainte de meci, Hagi la fel. Sunt invitaţii mei. E întâmplare că nu am luat gol 360 de minute. Niciodată nu sunt mulţumit cu ce am făcut”, a comentat Petrescu, în cadrul emisiunii Digi Sport Special. ”, a reacționat Dan Petrescu, la Dolce Sport.

”Omrani la FCSB? La cum a jucat azi, ce să facă acolo? Cei de acolo au cumpărat deja tot, să ne mai lase și nouă”, a mai declarat antrenorul celor de la CFR Cluj.