Cosmin Contra amenință că pleacă de la Dinamo: ”Dacă nu se respectă, gata!”. Atac al ministrului Carmen Dan în problema renovării stadionului

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunțat că va încerca să desființeze asocierea dintre Clubul Sportiv Dinamo și ACS FC Dinamo, pentru a putea reconstrui stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare.

“Suntem la momentul adevărului, un moment care ne arată că minciuna și dezinformarea nu pot să învingă realitatea. De câteva luni, MAI, prin CS Dinamo a încercat în mod repetat să identifice soluția prin care stadionul Dinamo să poată fi modernizat, pentru acest lucru fiind nevoie însă și de acordul FC Dinamo. Concluzia tristă la care am ajuns astăzi este că interesul privat al FC Dinamo împiedică realizarea noului stadion.

Iar această concluzie ne arată de fapt un adevăr al ultimilor 15 ani: reprezentanții unei asociații au profitat din plin de un patrimoniu al statului și nu vor să renunțe la asta nici acum, când există o oportunitate reală de investiții și dezvoltare. Așa cum cunoașteți, marți i-am invitat public pe reprezentanții legali ai Asociației FC Dinamo să-și reconsidere poziția și să ne transmită un răspuns până azi. Până acum, nu am primit nimic nou de la respectiva Asociație. Am văzut însă poziția publică pe care dânșii au avut-o ieri printr-un comunicat de presă și din această poziție am înțeles că vor rămâne la varianta inițială.

”Nu comentez mai mult relația dintre FC Dinamo cu reprezentanții MAI din acești ultimi 15 ani, dar vă anunț public că eu nu sunt dispusă să accept ca nimeni din MAI să încalce legea pentru ca niște băieți deștepți să-și rezolve problemele financiare.

Cu toții ne dorim un stadion nou, dar dacă îl facem nu îl putem face decât cu respectarea legii. Eu cel puțin, așa înțeleg lucrurile!

”Pentru CS Dinamo această asociere nu a produs decât pagube, estimate de către noi la peste 4 milioane de lei. Condițiile în care s-a încheiat asocierea dintre CS Dinamo și FC Dinamo arată în mod evident că scopul a fost unul exclusiv financiar, de interes privat. MAI va începe demersurile de desființare a acestei asocieri dintre CS Dinamo București și FC Dinamo București, cu toate implicațiile pe care le presupune această decizie.



Ori impresia mea, după toată această perioadă este că ADEVĂRUL NU ESTE PE TEREN CI SUB TRIBUNE!” , se arată în comunicat.