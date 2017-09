Cosmin Contra are în palmares câteva victorii împotriva unor antrenori de top. Printre victime sunt Unai Emery și Peter Bosz

Cosmin Contra are în palmares câteva victorii împotriva unor antrenori de top. Printre victimele noului selecționer al României sunt Unai Emery, în prezent la PSG, și Peter Bosz, care a preluat Borussia Dortmund după ce a jucat cu Ajax Amsterdam finala Europa League.

Contra se află pe locul 328 în clasamentul mondial al antrenorilor, top dominat de Zinedine Zidane (Real Madrid), Luis Enrique (Barcelona) și Diego Simeone (Atletico Madrid).

”Guriță” recunoaște că nu are suficientă experiență: ”Nu am 15 ani de antrenorat, poate ăsta e lucrul care îmi lipsește, dar am multe altele pe care un antrenor cu experiență nu le mai are”.

În cei șapte ani de antrenorat, Contra are în palmares câteva rezultate notabile împotriva unor antrenori de talie internațională:

Michael Laudrup (Petrolul – Swansea 2-1 / Europa League/ 2013)

Peter Bosz (Vitesse – Petrolul 1-2, Petrolul – Vitesse 1-1 / Europa League / 2013)

Unai Emery (Getafe – Sevilla 1-0 / LaLiga / 2014)

Bernd Schuster (Getafe – Malaga 1-0 / LaLiga / 2014)

Gerardo Tata Martino (Barcelona – Getafe 2-2 / LaLiga / 2014)

Luis Enrique (Getafe – Barcelona 0-0 / LaLiga / 2014)

Juan Antonio Pizzi (Valencia – Getafe 1-3 / LaLiga / 2014)

Cuco Ziganda (Dinamo – Athletic Bilbao 1-1 / Europa League / 2017)

