Cosmin Contra, avertizat de un fost selecționer: ”Să știe că nu e numărul 1!”.

Cosmin Contra (41 de ani) a fost investit oficial noul selecționer al României. O mutare pe care Mircea Rădulescu (76 de ani) o salută, dar are și niște sfaturi de dat fostului său elev de la Școala de Antrenori.

Libertatea: Cum comentați numirea lui Cosmin Contra în postul de selecționer?

Mircea Rădulescu: O mutare bună, mai ales că am scăpat de un antrenor, Christoph Daum, care a fost ca un blestem pentru noi și am adus un tehnician român. În plus, Cosmin Contra îndeplinește criteriile pentru a fi numit în această funcție. Însă, să știe că nu e numărul 1. A apărut într-un context în care cele mai bune soluții pentru națională fie erau angajate la alte cluburi, fie au refuzat oferta FRF. Mă refer aici la Mircea Lucescu, Gică Hagi, Ladislau Boloni, Cosmin Olăroiu și Mircea Rednic.

Vine într-un moment greu pentru echipa națională?

Vreau să-i transmit doar faptul că avem jucători de valoare, capabili să ajungă la turneele finale! Îl știu foarte bine pentru că pe licența lui PRO este semnătura mea. Va face mai mult decât Daum, e un antrenor dedicat. L-am auzit că a spus că are contestatari. Să nu le acorde prea multă atenție, pentru că pierde din energie fără a obține nimic. În schimb, fac eu apel către toți care vom binele acestui sport să nu facem din echipa națională o minge de volei, care să ”zboare” dintr-un teren în altul!

Ca fost selecționer, ce sfaturi i-ați da?

În primul rând, să strângă toți antrenorii din Liga 1 la o șuetă profesională. Este un lucru benefic, care nu s-a mai făcut de pe vremea mea și a lui Mircea Lucescu. Așa se va crea un liant între selecționer și antrenori. Apoi, să fie atent la selecție și să nu uite niciodată că primul meci este cel mai important. Indiferent că nu mai avem șanse de calificare, o victorie este mereu binevenită! Asta ca să nu mai spun că un meci pierdut este un meci prost pregătit!

Cosmin Contra, avertizat: ”Să nu selecționeze jucători fără viteză”

Ar mai fi ceva?

Da, să nu selecționeze la lot jucători fără viteză! Acest sfat l-am primit și eu, ca tânăr antrenor, de la marele Piști Kovacs. Știu că e greu, pentru că la națională jucătorii trebuie să fie și inteligenți, și tehnici și să aibă și un psihic bun, dar jocul actual are nevoie de fotbaliști de viteză. Lumea așteaptă de la echipa națională un joc interesant, plăcut, care să ducă și la un rezultat pozitiv.

În concluzie, sunteți optimist?

Da, sper ca sub conducrea lui Cosmin Contra România să se califice la turneul final al Campionatului European din 2020.

Materialistul Daum

Fost selecționer a patru reprezentative, România, Egipt, Siria și Algeria, Mircea Rădulescu a comentat faptul că fostul selecționer al României, neamțul Chistoph Daum, a ținut de scaun, deși obiectivul său, calificarea la CM 2018, a fost compromis.

”Un tip materialist. Nu îl văd altfel, pentru că a pus banul mai presus de orice. Pentru el, naționala României era o soluție perfectă. Și voia să-și consolideze prin orice mijloace acest post, mai ales că trecea printr-un moment al vieții destul de ”șubred””, a spus Mircea Rădulescu. Acesta a adăugat: „Numirea lui Daum la națională este o experiență tristă pentru cei din cadrul FRF. De alegerea unui selecționer al echipei naționale nu trebuie să se ocupe oricine!”.

