Cosmin Contra (41 de ani) a fost prezentat astăzi, în mod oficial, ca antrenor al lui Dinamo. Fostul internațional român a vorbit despre atmosfera actuală de la echipă și despre obiectivele pe care le are.

“Vreau să câștig meciul de mâine și să ies cât mai repede la antrenament. Am acceptat oferta pentru că este o provocare. Îmi plac provocările. Este dificil acum.Am încredere în mine și în staff. Cred că Dinamo își poate îndeplini obiectivele. Avem nevoie de un joc bun mâine (n.r. – cu FC Botoșani)”, a declarat Cosmin Contra.

“Sper să fi reușit să readuc încrederea jucătorilor. Am găsit jucători abătuți. Am găsit un grup afectat de tot ce s-a întâmplat și de demiterea lui Andone. Ei sunt conștienți că o mare parte din vină e a lor.Am încercat să le redau încrederea și să fac o atmosferă bună. Am încredere că mâine vom fi Dinamo pe care vreau să-l văd la fiecare meci”, a continuat fostul fundaș.

Pe Contra nu-l deranjează presiunea

“Nu vreau să fie presiune. Dacă obiectivele se îndeplinesc, avem o înțelegere și pentru sezonul viitor. Voi continua la Dinamo. Dar va fi un alt an. La început am vrut să fie doar 4 luni. Avem șanse matematice de a ajunge în play-off. Vom lua fiecare meci în parte, cel mai important este cel de luni, cu FC Botoșani. Sper să fiu antrenorul care o duce pe Dinamo în play-off și care câștigă cele două Cupe. De la anul vom vedea ce va fi”, a afirmat Contra.

“Am avut presiune la toate echipele la care am antrenat. Un antrenor are mereu presiune. Eu vreau, dacă pot, să câștig fiecare meci. Am încercat să fac niște antrenamente pe care jucătorii să le prindă cât mai repede”, a încheiat cel care l-a înlocuit pe Ioan Andone pe banca tehnică a lui Dinamo.